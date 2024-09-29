Mourinho ile Alex'e karşı karşıya! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Derbiden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup ederek yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Akdeniz ekibi de güçlü rakibinden puan veya puanlar almanın peşinde. Alex de Souza, teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ile kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak. Peki Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, bugün mü ve şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya ilişkin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.