NTV.COM.TR

Mourinho ile Alex'e karşı karşıya! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Derbiden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup ederek yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Akdeniz ekibi de güçlü rakibinden puan veya puanlar almanın peşinde. Alex de Souza, teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ile kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak. Peki Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, bugün mü ve şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya ilişkin son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

Mourinho ile Alex'e karşı karşıya! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında... - 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Mourinho ile Alex'e karşı karşıya! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında... - 2

Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Mourinho ile Alex'e karşı karşıya! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında... - 3

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, 13 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.

Son maçında sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, zirvenin 6 puan gerisinde bulunuyor.

Mourinho ile Alex'e karşı karşıya! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında... - 4

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ise 6 maçta 8 puan topladı. Brezilyalı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

Mourinho ile Alex'e karşı karşıya! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında... - 5

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Antalyaspor karşısında Bright Osayi-Samuel'e forma vermesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu, hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oyuna sonradan girmişti.


Fenerbahçe'de Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Mourinho ile Alex'e karşı karşıya! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında... - 6

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic
Osayi
Becao
Çağlar
Oosterwolde
Amrabat
Fred
Tadic
Szymanski
Maximin
Dzeko (En-Nesyri)

DAHA FAZLA GÖSTER