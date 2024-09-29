Mourinho ile Alex'e karşı karşıya! Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanında...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor ise 6 maçta 8 puan topladı. Brezilyalı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilliose'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor karşısında kazanmayı hedefliyor.