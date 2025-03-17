Mourinho-Maximin gerilimi büyüyor | Futbolcusunu suçladı: "İllegal şekilde verileri paylaşıyor!"
Fenerbahçe'de Saint-Maximin-Jose Mourinho gerilimi sürüyor. Kadroya alınmayan yıldız futbolcunun Mourinho'nun sözlerine fotoğraflı yanıt vermesi ve hocasını yalancılıkla suçlamasının ardından Portekizli teknik direktörden yanıt geldi. Samsunspor maçı sonrası konuşan Mourinho, "Allan Saint-Maximin, futbol oynayabilecek kadar hazır değil. İstediği kadar photoshop yapsın, isterse kendine kas eklesin. İllegal şekilde verileri paylaşıyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Mourinho-Maximin gerilimi sürüyor.
Mourinho tarafından kadroya alınmayan Maximin, gece yarısı yaptığı paylaşımla hocasının kilosunu eleştirmesinin ardından 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu yayınlayarak, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." mesajını yayınlamıştı.