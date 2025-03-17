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Mourinho-Maximin gerilimi büyüyor | Futbolcusunu suçladı: "İllegal şekilde verileri paylaşıyor!"

Fenerbahçe'de Saint-Maximin-Jose Mourinho gerilimi sürüyor. Kadroya alınmayan yıldız futbolcunun Mourinho'nun sözlerine fotoğraflı yanıt vermesi ve hocasını yalancılıkla suçlamasının ardından Portekizli teknik direktörden yanıt geldi. Samsunspor maçı sonrası konuşan Mourinho, "Allan Saint-Maximin, futbol oynayabilecek kadar hazır değil. İstediği kadar photoshop yapsın, isterse kendine kas eklesin. İllegal şekilde verileri paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Mourinho-Maximin gerilimi büyüyor | Futbolcusunu suçladı: "İllegal şekilde verileri paylaşıyor!" - 1

Fenerbahçe'de Mourinho-Maximin gerilimi sürüyor.

Mourinho tarafından kadroya alınmayan Maximin, gece yarısı yaptığı paylaşımla hocasının kilosunu eleştirmesinin ardından 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu yayınlayarak, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." mesajını yayınlamıştı.

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Mourinho-Maximin gerilimi büyüyor | Futbolcusunu suçladı: "İllegal şekilde verileri paylaşıyor!" - 2

Yıldız futbolcunun bu mesajına Mourinho Samsunspor maçının ardından yanıt verdi.

Mourinho, Allan Saint-Maximin için sert konuştu.

Mourinho-Maximin gerilimi büyüyor | Futbolcusunu suçladı: "İllegal şekilde verileri paylaşıyor!" - 3

Portekizlik teknik direktör Maximin için şu ifadeleri kullandı:

"Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. O yüzden hiçbir zaman kendisi için şunu söyleyemem, kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı." 

Mourinho-Maximin gerilimi büyüyor | Futbolcusunu suçladı: "İllegal şekilde verileri paylaşıyor!" - 4

"10 Mart'ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı."

Mourinho-Maximin gerilimi büyüyor | Futbolcusunu suçladı: "İllegal şekilde verileri paylaşıyor!" - 5

"Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır."

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