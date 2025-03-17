Mourinho-Maximin gerilimi büyüyor | Futbolcusunu suçladı: "İllegal şekilde verileri paylaşıyor!"

Portekizlik teknik direktör Maximin için şu ifadeleri kullandı:





"Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. O yüzden hiçbir zaman kendisi için şunu söyleyemem, kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı."