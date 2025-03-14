"Mourinho penaltıcıları daha iyi belirleyebilirdi" (Spor yazarları Rangers-Fenerbahçe maçını değerlendirdi)

MAKUS TALİH



Fenerbahçe dün cesur yürek gibi oynadı...

Efsane bir futbol sergiledi...

Rakiplerine 120 dakika boyunca neredeyse pozisyon vermedi. Bu futbolda Mou’nun ne kadar önemli bir hoca olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak yine penaltılarla elendi.

Penaltılar için iki çift lafım var. Ey Tadiç geçen sene kaçırdın. Senin gibi tecrübeli futbolcu bu ilk penaltıyı atacak kardeşim. Çünkü penaltılarda başlangıç çok önemli Mou seni bu yüzden ilk adam yaptı. Olmadı Tadiç olmadı.

İlk yarı Fenerbahçe müthiş kontrollü oynadı. Özellikle defans ilk maçta yaptığı hataları yapmadı. Orta alanda Fred’in geri dönüşü ile Amrabat rahatladı ve daha etkili oynadı. Yükü azalınca çok yararlı işler yaptı.

Glasgow ilk maçın rahatlığı ile sahaya çıktı. Ancak yakın temas ve faullü oyunu ile Fenerbahçe’yi sindirmeye çalıştı. Bunun bedelini ilk yarıda dört sarı kartla ödediler.

Tabii şu da var; maçın orta hakemi zaman zaman ne olduğunu anlayamadığımız, gören gözün gördüklerine aykırı davranışlar sergiledi. Örneğin Talisca’ya ceza alanının hemen üstünde yapılan faulü görmedi ve üstüne üstlük bu futbolcuya sarı kart gösterdi. Ayrıca Kostiç’e yapılan faullerin haddi hesabı yok. Bırakın sarı kartı faul bile vermedi çoğunda.

Rangers Fenerbahçe kalesinde ilk maça oranla daha etkisizdi. Sadece bir pozisyon yakalayabildiler. Onun dışında sadece Cerny çok tehlikeli oldu. Kabul etmek lazım ki bu oyuncu çok iyi bir oyuncu. İlk maçta da skoru o aldı desek yanlış olmaz.

Szymanski golün geldiği ana kadar fazla varlık gösteremedi. Çok top kaybetti. Fred ile Amrabat’a ayak uyduramadı. Ama Kostiç’in ortasında öyle bir gol attı ki muhtemelen gecenin en güzel golüydü. Ve bu golle ikinci yarıya kaybolan umutlarımızın yeniden dirilmesi ile başladık.

Fenerbahçe öyle bir top oynadı ki Glasgow tribünlerini dolduran taraftar resmen bir Türk resitali izlediler. İnanılmaz bir mücadele vardı sahada. İnanılmaz bir futbol direnci vardı. Kötü oynayan tek oyuncu yoktu. Hele Fenerbahçe orta sahasının bu kadar üst düzey olmasını herhalde kimse beklemiyordu.

Szymanski ikinciyi atınca Fenerbahçe oyuna daha da ağırlığını koydu. Şöyle bakıyorum eksik olan neydi?

Sadece En Nesyri kötü günündeydi o kadar.

Savunma sıfır hata yaptı. Orta alan terinin ve kanının son damlasına kadar mücadele etti.

Uzatmalara kalmadan bu işi bitirebilirdik. O kadar çok gol kaçtı ki yani yanmamak elde değil.

Aslında yanmamız gereken ilk maç. O maçta da özellikle Dzeko ve En Nesyri ayaklarına gelen net pozisyonları atamayınca iş buraya geldi. Penaltı atışlarında ise Fenerbahçe geçen sene olduğu gibi makus talihini yenemedi.



(Halil Özer-Milliyet)