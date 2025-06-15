Mourinho raporunu verdi: Ayrılığa izin çıkmadı

Fenerbahçe'nin santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon takımın en golcü ismi olmuştu.



Sarı lacivertlilerde rakip fileleri 20 kez havalandıran Faslı golcü Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusuydu. En-Nesyri'yi 14 gol atan Edin Dzeko takip etti. Dzeko, bu gollerin 3'ünü penaltıdan kaydetti.