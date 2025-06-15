Mourinho raporunu verdi: Ayrılığa izin çıkmadı
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen En-Nesyri için Jose Mourinho raporunu verdi.
Şampiyonluğu kaçıran ve taraftarın tepki gösterdiği futbolcular arasında yer alan En-Nesyri'nin geleceği belli oluyor.
Şampiyonluğu kaçıran ve taraftarın tepki gösterdiği futbolcular arasında yer alan En-Nesyri'nin geleceği belli oluyor.
Geçen sezon Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilen yıldız golcü için Jose Mourinho raporunu verdi.
Sabah'ın haberine göre; Mourinho, Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi bulunan En-Nesyri'nin kalmasını istedi.
Mourinho'nun hem yönetim hem de En-Nesyri ile görüşüp oyuncuyu ayrılık kararından vazgeçirdiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon takımın en golcü ismi olmuştu.
Sarı lacivertlilerde rakip fileleri 20 kez havalandıran Faslı golcü Youssef En-Nesyri, takımın en golcü oyuncusuydu. En-Nesyri'yi 14 gol atan Edin Dzeko takip etti. Dzeko, bu gollerin 3'ünü penaltıdan kaydetti.