Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminin gerisinde kaldı
Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminin uzağında kaldı. İsmail Kartal'la geçen sezon ilk 8 lig maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon 8 maç sonunda 7 puan kaybetti. Jose Mourinho yönetiminde 8 maç sonunda 5 galibiyet alan sarı-lacivertliler, kalesinde gol gördüğü 3 maçta da puan kaybetti.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, geçen sezonki performansının uzağında kaldı.