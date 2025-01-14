Mourinho: Futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor
3-2 kazandıkları Konyaspor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önce, o pozisyonun başında Tadic'e yapılan bir faul vardı." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.