Mourinho: Futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor

Karşılaşmanın iki takım adına da zor geçtiğini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Hem rakip teknik direktörü hem de oyuncularını tebrik ettim. Çünkü iyi bir takım, agresif, tempolu bir oyun oynuyorlar. Fikirleri var. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Aynı zamanda korkmadan risk alabiliyor. Oyunun son periyodunda Kramer'i, Umut'u birlikte oynattı. Dolayısıyla onları beğeniyorum ve tebrik ettim. Başkanları şikayet ettiyse muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü dile getirdiği muhtemel penaltıdan önce, o pozisyonun başında Tadic'e yapılan bir faul vardı. Dolayısıyla bizim lehimize frikik olması, bir penaltı olmaması gerekiyordu. Onun dışında iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Şu çok üzücü ki Türkiye'de çok fazla maç bugünkü maç gibi olmuyor. Bu kalitede, bu çekişmede, bu adalette olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı."