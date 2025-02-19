Mourinho'dan Anderlecht maçına derbi sürprizi: İlk 11'i netleştiriyor

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ ROTASYON

Ligde son oynanan maçta ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın ve Levent Mercan ise UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemeyecek.

Jose Mourinho, Filip Kostic'i ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünürken; Allan Saint Maximin ve Anderson Talisca ikilisi arasında bir seçim yapacak. Ligde kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında oynayamayan Sebastian Szymanski de ilk 11'deki yerine dönecek.