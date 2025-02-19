Mourinho'dan Anderlecht maçına derbi sürprizi: İlk 11'i netleştiriyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Anderlecht ile oynayacakları maça Galatasaray ile oynayacakları derbi mücadelesini düşünerek sürpriz bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. İşte kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.
Bu maçın rövanşı ise yarın Belçika ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk maçta alınan avantajlı sonucun ardından rövanş maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlıyor.