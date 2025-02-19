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Mourinho'dan Anderlecht maçına derbi sürprizi: İlk 11'i netleştiriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Anderlecht ile oynayacakları maça Galatasaray ile oynayacakları derbi mücadelesini düşünerek sürpriz bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. İşte kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Mourinho'dan Anderlecht maçına derbi sürprizi: İlk 11'i netleştiriyor - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Bu maçın rövanşı ise yarın Belçika ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk maçta alınan avantajlı sonucun ardından rövanş maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlıyor.

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Mourinho'dan Anderlecht maçına derbi sürprizi: İlk 11'i netleştiriyor - 2

Portekizli teknik adam, Fred, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri ve Dusan Tadic gibi isimleri Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi dinlendirecek.

Son maçlarda zorunlu olarak stoper bölgesinde oynatılan Sofyan Amrabat'ın da bu maçta riske edilmemesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Mourinho'dan Anderlecht maçına derbi sürprizi: İlk 11'i netleştiriyor - 3

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ ROTASYON

Ligde son oynanan maçta ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın ve Levent Mercan ise UEFA listesinde yer almadıkları için forma giyemeyecek.

Jose Mourinho, Filip Kostic'i ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünürken; Allan Saint Maximin ve Anderson Talisca ikilisi arasında bir seçim yapacak. Ligde kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında oynayamayan Sebastian Szymanski de ilk 11'deki yerine dönecek.

Mourinho'dan Anderlecht maçına derbi sürprizi: İlk 11'i netleştiriyor - 4

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Amrabat), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Maximin (Talisca), Cenk Tosun"

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