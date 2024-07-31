Mourinho'dan Fred açıklaması: Lille maçında oynayacak mı?

"TAHMİNİMCE ÖNÜMÜZDEKİ TUR OLMAYACAK"

Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Brezilyalı orta sahayla ilgili konuştu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" ifadelerini kullandı.