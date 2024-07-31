Mourinho'dan Fred açıklaması: Lille maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşayan Fred'e dair ilk açıklama Jose Mourinho'dan geldi. Portekizli çalıştırıcı mücadelenin ardından "Tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi.
Sarı-lacivertlilerde mücadelenin 31. dakikasında sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Fred'in gelecek turda oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.