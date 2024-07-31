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Mourinho'dan Fred açıklaması: Lille maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşayan Fred'e dair ilk açıklama Jose Mourinho'dan geldi. Portekizli çalıştırıcı mücadelenin ardından "Tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan Fred açıklaması: Lille maçında oynayacak mı? - 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilerde mücadelenin 31. dakikasında sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Fred'in gelecek turda oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

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Mourinho'dan Fred açıklaması: Lille maçında oynayacak mı? - 2

"TAHMİNİMCE ÖNÜMÜZDEKİ TUR OLMAYACAK"

Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Brezilyalı orta sahayla ilgili konuştu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" ifadelerini kullandı. 

Mourinho'dan Fred açıklaması: Lille maçında oynayacak mı? - 3

Fred, 26. dakikada ayağına aldığı müdahalenin ardından 31. dakikada yedek kulübesine oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Ardından 31 yaşındaki orta saha yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Mourinho'dan Fred açıklaması: Lille maçında oynayacak mı? - 4
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