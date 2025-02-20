Mourinho'dan "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna yanıt

Mourinho, Chelsea'de birlikte görev çalıştığı John Obi Mikel ve Claude Makelele için, "Farklı nedenlerle başıma bela olan iki oyuncu! Mikel, dünyanın en iyisi olduğunu düşünen genç bir adamdı ama dünyanın en iyisi değildi. En iyi oyuncu olmasına yardımcı olmak zorundaydım. Makelele, altı numaranın ne olduğunu benden daha iyi biliyordu, benden daha çok şey biliyordu. İnanılmazdı! Kariyerinin öyle bir evresindeydi ki, 'Patron, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçı var, bana hafta sonu izin verebilir misin?' diyen biriydi. İkisi de inanılmazdı" ifadelerini kullandı.