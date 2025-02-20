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Mourinho'dan "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna, "Lig. Çünkü Şampiyonlar Ligi gibi tek bir kritik ana bağlı değil, normal şartlarda en iyi takım kazanıyor. Türkiye'de böyle değil ama." yanıtını verdi. "Dizi mi film mi" sorusunu yanıtlayan ünlü teknik direktör favori dizisini de açıkladı.

Mourinho'dan "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna yanıt - 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea döneminde beraber çalıştığı futbolcu John Obi Mikel'in podcast'ine konuştu.

Portekizli teknik direktör, "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna, "Lig. Çünkü Şampiyonlar Ligi gibi tek bir kritik ana bağlı değil, normal şartlarda en iyi takım kazanıyor. Türkiye'de böyle değil ama." yanıtını verdi.

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Mourinho'dan "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna yanıt - 2

Mourinho, Chelsea'de birlikte görev çalıştığı John Obi Mikel ve Claude Makelele için, "Farklı nedenlerle başıma bela olan iki oyuncu! Mikel, dünyanın en iyisi olduğunu düşünen genç bir adamdı ama dünyanın en iyisi değildi. En iyi oyuncu olmasına yardımcı olmak zorundaydım. Makelele, altı numaranın ne olduğunu benden daha iyi biliyordu, benden daha çok şey biliyordu. İnanılmazdı! Kariyerinin öyle bir evresindeydi ki, 'Patron, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçı var, bana hafta sonu izin verebilir misin?' diyen biriydi. İkisi de inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna yanıt - 3

Mourinho, Sir Alex Ferguson ve Pep Guardiola için gelen soruya ise Claudio Ranieri yanıtını verdi. Deneyimli teknik direktör, "Claudio Ranieri'yi seçiyorum. Onları karşılaştırmak imkansız, iki farklı jenerasyonu veya bazı şeyleri yapma potansiyellerini karşılaştırmak imkansız." diye konuştu.

Mourinho'dan "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna yanıt - 4

FAVORİ DİZİSİ

Mourinho, "Dizi mi film mi?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı: "Dizi. Çünkü filmler iki saat, diziyi seviyorsan bütün gece izleyebilirsin. Bitti ama hala favori dizim Peaky Blinders."

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