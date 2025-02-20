Mourinho'dan "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna yanıt
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna, "Lig. Çünkü Şampiyonlar Ligi gibi tek bir kritik ana bağlı değil, normal şartlarda en iyi takım kazanıyor. Türkiye'de böyle değil ama." yanıtını verdi. "Dizi mi film mi" sorusunu yanıtlayan ünlü teknik direktör favori dizisini de açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea döneminde beraber çalıştığı futbolcu John Obi Mikel'in podcast'ine konuştu.
Portekizli teknik direktör, "Ligi kazanmak mı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı?" sorusuna, "Lig. Çünkü Şampiyonlar Ligi gibi tek bir kritik ana bağlı değil, normal şartlarda en iyi takım kazanıyor. Türkiye'de böyle değil ama." yanıtını verdi.