Mourinho'dan rakiplere gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları ile ilgili konuştu. Mourinho, ligde yapılan transferlere de değinirken, "Umarım maaşları ödeyebilirler çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüp kanalı FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca transfer dönemi ve yeni sezon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle: