Mourinho'dan rakiplere gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler

"İLK HAFTADAN ÇOK MUTLUYUM"

"Bizler için oyuncularımın her şeylerini verdiği bir kamp oldu. Kolay bir hafta geçmedi çünkü ilk hafta her zaman zordur. Günde iki idman yaptık. Herkes de çalışmalarımıza çok odaklanmış bir şekilde elinden gelenin en iyisini yaptı. Biz orada antrenmanlarımıza odaklanmaya çalıştık, cumartesi günü oynadığımız maçtan ziyade. Kolay değil öyle bir hazırlık maçı oynamak. Çünkü oyuncular maçtan önce zaten hafta boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı yorgundu ama benim oyuncularımı tanımam için iyi bir fırsattı. Aynı şekilde onların beni tanıması için de iyi bir fırsattı. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı ama bu benim için de her zaman bir fırsat oldu çünkü elimdeki genç oyuncuları görme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda Kulübümüzün organizasyonunun seviyesini anlamam için de benim için güzel geçti diyebilirim. Bir hafta boyunca hiçbir hata olmadı. Gerçekten her şey çok iyi ve organize bir şekilde ilerledi. Bu sebeple geçirmiş olduğumuz ilk haftadan çok mutluyum."