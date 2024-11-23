Mourinho'dan Ronaldo açıklaması: Öğle yemeğine gelebilir!

Mourinho ara transfere ilişkin, "Ocak ayında takıma bir oyuncu katılacaksa çok iyi bir oyuncu olması gerekiyor. Elimdeki oyuncuları geliştiriyor olmaktan çok mutluyum. Oğuz Aydın'ın ilk geldiği halini hatırlıyorum, Levent'in gelişimini görüyorum. UEFA'da ülkede yetişen oyuncu sorunu yaşıyoruz. Ben bunu önemsiyorum. Kış transfer döneminde bir şey olacaksa çok iyi bir oyuncu olması gerekiyor çünkü elimdeki oyunculardan çok memnunum." açıklamasında bulundu.





