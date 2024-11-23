Mourinho'dan Ronaldo açıklaması: Öğle yemeğine gelebilir!
6-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceği hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Portekizli çalıştırıcı, "Belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse ortasında yer alıyor. Özel jetine atlayıp eski arkadaşı Jose'yi görmeye gelir ve yemek yeriz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mourinho, "Gol yedik, bunun sebebi yaptığımız top kayıplarıydı. Oyun kurulumunda top kayıpları yaptık. Kornerden kötü bir gol yedik. 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. Dolayısıyla iyi bir galibiyet olarak bakıyorum." dedi.