Mourinho'dan şaşırtan Galatasaray paylaşımı: Binlerce beğeni ve yorum aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün akşam Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan mücadeleyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Abdülkerim Bardakcı'nın Miguel Crespo'ya yaptığı faulü paylaşan Portekizli çalıştırıcı, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." diye yazdı. Paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, binlerce beğeni ve yorum aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçın ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.