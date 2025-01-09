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Mourinho'dan şaşırtan Galatasaray paylaşımı: Binlerce beğeni ve yorum aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün akşam Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan mücadeleyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Abdülkerim Bardakcı'nın Miguel Crespo'ya yaptığı faulü paylaşan Portekizli çalıştırıcı, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." diye yazdı. Paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mourinho'dan şaşırtan Galatasaray paylaşımı: Binlerce beğeni ve yorum aldı - 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçın ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Mourinho'dan şaşırtan Galatasaray paylaşımı: Binlerce beğeni ve yorum aldı - 2

"UMARIM İYİSİNDİR"

Portekizli çalıştırıcı mücadelede Abdülkerim Bardakcı'nın Miguel Crespo'ya yaptığı müdahalenin görüntülerini Instagram hesabından yayınladı.

Mourinho paylaşımında, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." diye yazdı.

Paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Mourinho'dan şaşırtan Galatasaray paylaşımı: Binlerce beğeni ve yorum aldı - 3

FENERBAHÇE HAKEMİ HEDEF ALMIŞTI

Dün akşamki mücadelenin ardından Fenerbahçe ise maçın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama yayınlamıştı. 

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada,"Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadeleri yer almıştı. 

Fenerbahçe, bu akşam 20.30'da Türkiye Kupası mücadelesinde Kasımpaşa'ya konuk olacak. 

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