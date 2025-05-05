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"Mourinho’nun iflası" (Spor yazarları derbiyi değerlendirdi)

Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürürken, Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e çıkan sarı lacivertliler ise bu sonuçla şampiyonluk şansını zora soktu. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarından derbi değerlendirmesi...

"Mourinho’nun iflası" (Spor yazarları derbiyi değerlendirdi) - 1

"MOURİNHO’NUN İFLASI"

Fenerbahçe'nin kazandığı birçok karşılaşma da dahil. Eleştirilerimin odak noktası şu: "Dünyanın en önemli takımlarının hepsinde belli bir sistem ve kadro istikrarı var. O takımların sahaya çıkacak 11'lerini sakat ve cezalı yoksa hemen hemen ezbere bilebilirsiniz. Mourinho'nun sahaya çıkaracağı ne kadro belli ne de sistem belli. Bir 3'lü oynatıyor bir 4'lü. Dünkü maça bile 3'lü başladı. 4'lüye döndü, 3'lü bitirdi.

Bu, günümüz futbolunun istediği ilkelere tam zıt kutup teşkil eden anlayışla başarılı olmak mümkün değil. Fenerbahçe'nin dün yenildiği Beşiktaş'ın kadrosuna bakalım; stoper de Masuaku, sol bekteki bütün sezon çok az görev almış genç Emrecan. İleride sol tarafta deneyimsiz genç Mustafa. Bir de üstelik takımın en büyük kozu Rafa Silva adeta sahada yok. Yani Fenerbahçe sadece cansiperane mücadele eden rakibi karşısında tek gol dahi atamadı. Sahanın yıldızı kaleci Mert Günok'tu. Talisca'nın frikiğindeki kurtarış maçın seyir zevki açısından en önemli anıydı. Ve de ciğeri parçalanana kadar mücadele eden Gedson. Fenerbahçe bu sezon İstanbul'da toplam 5 derbi oynadı. Bunlardan 3'ü kendi sahasında sonuç 4 mağlubiyet 1 beraberlik. Sadece bu tablo Mourinho'nun iflasını göstermektedir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a acil tavsiyem, istikrar düşüncesini bir kenara bırakıp gelecek seneki Mourinho ile devam kararını tekrar ciddi bir şekilde gözden geçirmesidir. Ayrıca hakem Yasin Kol'u çok beğendim.

(Ömer Üründül-SABAH)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Mourinho’nun iflası" (Spor yazarları derbiyi değerlendirdi) - 2

YÜZDÜK YÜZDÜK BOĞULDUK...

Maçın ilk yarısında top daha çok Fenerbahçe’de idi. Sonuç? İlk 45 dakikada tek korner atıyorsun, tek pozisyona (Talisca’nın kafa vuruşu) giriyorsun. Baskı yok, tempo yok, rakibi sıkıntıya sokmak yok. Peki neden? Çünkü takımın ne ideal 11 belli, ne de oyun planı. Her şey sahadakilerin kişisel becerilerine kalmış (Talisca frikik atacak, şut atacak gol gelecek). Bu takımın bekleri, stoperleri, kanat oyuncuları kim? Oğuz Aydın bir sağda bir solda.

Devre sonlarına doğru kornerde boşa çıkan İrfan Can Eğribayat penaltıya sebebiyet veriyordu. Gedson’un penaltısını kurtarıp kendini affettiriyordu ama, aynı Gedson devre biterken Mert Müldür’ün asistini(!) gole çevirince Kadıköy’de şok başlıyordu. Hep dediğimiz gibi Mourinho’nun bir oyun planı yok. Takımı devreyi yenik bitirince başlıyordu ezberlenen hamlelere. Önce Tadic’i oyuna alıyor, son 30 dakikada Çağlar’ın yerine Djiku’yu (Ne alaka) Osayi’nin yerine de Dzeko’yu sahaya sürüyordu.

Sahada gezinen En Nesyr’yi son 20 dakikada değiştirip son ümit İrfan Can’ı maça yolluyordu. Bitime 5 dakika kala yaptığı Fred ile Cenk Tosun değişikliği tam bir komedi idi. Haftalardır Mourinho, Fenerbahçe ile kafa buluyor diyorduk, başkan ve arkadaşları tiyatroyu seyrediyordu. Son divan toplantısında Başkan Ali Koç ”Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik” demişti. Bana göre doğrusu” Yüzdük, yüzdük boğulduk” olmalı. Bu arada Beşiktaş’ı ve kahraman kaleci Mert Günok’u kutlamadan geçmeyelim. Hepsine helal olsun

(Faik Çetiner-FANATİK)

"Mourinho’nun iflası" (Spor yazarları derbiyi değerlendirdi) - 3

BUNUN BİR FATURASI OLMALI

Fenerbahçe için bu maç esasen sezonun özeti gibi oldu... Bu kadar maliyetli hoca ve oyuncu kadrosu, beklentilerin çok altında kaldı... Bu maç bu sezonun ve başarısızlığın özeti gibi... Esas konu bu seneki tarihinin en maliyetli oyuncu ve antrenör kadrosunun başarısızlığı neticesinde bunun bir (faturası) olmalı. Bu da iki yeri işaret ediyor. Ya Başkan Ali Koç ya da Teknik Direktör Mourinho bunu ödemeli...

(Reha KAPSAL-FOTOMAÇ)

"Mourinho’nun iflası" (Spor yazarları derbiyi değerlendirdi) - 4

MERT TUTTU, GEDSON VURDU

İki takımın kadrosunu kantara koyalım! Fenerbahçe’nin yedek kulübesine bakın, ideal bir 11 çıkar... Böylesi bir kadroyla Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşüyorsanız ki öyle, başta Mourinho olmak üzere, herkes şapkasını önüne koyacak arkadaş!

Ya Beşiktaş, bırakın kadro derinliğini, alternatif oyuncu fukarası neredeyse! Ne var ki, sezon başından bu yana Kartal, derbileri ‘farklı’ oynuyor tıpkı dün olduğu gibi... Beşiktaş, Avrupa’ya çıkış bileti alabilmek için ilk üçü kovalıyor. İşin özeti Kartal, rakibine oranla psikolojik anlamda baskıdan uzak ve rahattı.

Ole’nin oyuncu tercihleri ve oyun taktiği tıkır tıkır işledi dersek abartmış olmayız. Rakibin yoğun baskısını savunma ve bol faullerle durduran Kartal, uzun toplarla fırsatlar kovaladı.
Nitekim 36’da Talisca kornerde topu elle oynayınca Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi, atışı Gedson kullandı, kaleci İrfan kurtardı. 44’te Mert Müldür’ün hatalı kafa pasında araya Gedson girdi, İrfan’ın kapadığı köşeden topu filelere gönderdi, kendini affettirdi. Gedson çok özel bir oyuncu arı gibi çalışıyor, maşallahı var, bal da yapıyor.

İkinci yarı mı? Fenerbahçe baskıyı artırdı, tüm hatlarıyla yüklenirken, Ole 62’de rakiplerini durdurmakta zorlanan Emrecan’ın yerine Uduokhai’yi oyuna sürdü, bence geç kalmış bir hamleydi! Mustafa’nın yerine ise Mario’nun oyuna girmesiyle Kartal vites yükseltti... Tabi ki kaleci Mert ve savunmanın rakibin baskısına müthiş direniş gösterdiklerini de not edelim.

72’de Yasin Kol’un çaldığı faüle kargalar güler kargalar! Gedson topa vuruyor, Uduokhai de topa vuruyor, faul falan yok, bir de sarı çıkarıyor! Talisca’nın frikik atışında ya gol olsaydı, olmadı Mert müthiş bir kurtarış yaptı. Kol’un Beşiktaş lehine çıkarmadığı sarıları da hatırlatalım! Artı faullerde hakem Kol, sürekli çifte standart uyguladı.

Evet, futbol böyle bir oyun... ‘Ummadığınız taş, baş yarar’ demiş atalarımız... O taş Beşiktaş’tır arkadaş... Ole’ye bir ünvan da ben vereyim, ‘derbi ustası’ bunu da hak etti.

(Bilal Meşe-MİLLİYET)

"Mourinho’nun iflası" (Spor yazarları derbiyi değerlendirdi) - 5

MOURİNHO'NUN İYİ NİYETİ KONUSUNDA ŞÜPHELİYİM

Dünyanın en kısa fıkrası: Beşiktaş maça sol kanatta Emrecan (20) ve Mustafa (18) ikilisiyle başladı, Mourinho’nun sağ açıkta tercihiyse Szymanski oldu!

Ancak bu kararın yanı sıra üç temel meseledeki tutumu, beni Mourinho’nun niyeti konusunda tereddüde düşürüyor:

1-) Ocak-Şubat-Mart’ta üçlü savunma ile başarılı bir süreç... Kayseri maçı dörtlü savunma ile puan kaybı... Gaziantep önünde üçlü savunmayla iyi oyun ve fabrika ayarlarına dönüş... Beşiktaş maçında bir kez daha dörtlü savunmayla darmadağınık bir görüntü... Ayarlarla bu kadar çok oynamayı ben iyi niyetli bulamıyorum.

2-) Dzeko-Nesyri ile sistem işliyor. Dzeko-Talisca ile işliyor. Ancak Talisca-Nesyri ile işlemiyor. Talisca-Nesyri ikilisinin sonuç vermediği defalarca kanıtlanmasına rağmen derbiye bu forvet hattıyla çıkılması nasıl açıklanabilir?

3-) Kayserili Gökhan, Mert Müldür’e karşı 3 gol birden üretmişti. Mert’i 15 gün sonra tekrar (orijinal rolü olmayan) sol bekte oynatıp aynı bedeli ödemek nasıl açıklanabilir? Ben Mourinho’yu anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu.

(Uğur Meleke-HÜRRİYET)

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