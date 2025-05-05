"Mourinho’nun iflası" (Spor yazarları derbiyi değerlendirdi)

MERT TUTTU, GEDSON VURDU

İki takımın kadrosunu kantara koyalım! Fenerbahçe’nin yedek kulübesine bakın, ideal bir 11 çıkar... Böylesi bir kadroyla Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşüyorsanız ki öyle, başta Mourinho olmak üzere, herkes şapkasını önüne koyacak arkadaş!

Ya Beşiktaş, bırakın kadro derinliğini, alternatif oyuncu fukarası neredeyse! Ne var ki, sezon başından bu yana Kartal, derbileri ‘farklı’ oynuyor tıpkı dün olduğu gibi... Beşiktaş, Avrupa’ya çıkış bileti alabilmek için ilk üçü kovalıyor. İşin özeti Kartal, rakibine oranla psikolojik anlamda baskıdan uzak ve rahattı.



Ole’nin oyuncu tercihleri ve oyun taktiği tıkır tıkır işledi dersek abartmış olmayız. Rakibin yoğun baskısını savunma ve bol faullerle durduran Kartal, uzun toplarla fırsatlar kovaladı.

Nitekim 36’da Talisca kornerde topu elle oynayınca Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi, atışı Gedson kullandı, kaleci İrfan kurtardı. 44’te Mert Müldür’ün hatalı kafa pasında araya Gedson girdi, İrfan’ın kapadığı köşeden topu filelere gönderdi, kendini affettirdi. Gedson çok özel bir oyuncu arı gibi çalışıyor, maşallahı var, bal da yapıyor.



İkinci yarı mı? Fenerbahçe baskıyı artırdı, tüm hatlarıyla yüklenirken, Ole 62’de rakiplerini durdurmakta zorlanan Emrecan’ın yerine Uduokhai’yi oyuna sürdü, bence geç kalmış bir hamleydi! Mustafa’nın yerine ise Mario’nun oyuna girmesiyle Kartal vites yükseltti... Tabi ki kaleci Mert ve savunmanın rakibin baskısına müthiş direniş gösterdiklerini de not edelim.



72’de Yasin Kol’un çaldığı faüle kargalar güler kargalar! Gedson topa vuruyor, Uduokhai de topa vuruyor, faul falan yok, bir de sarı çıkarıyor! Talisca’nın frikik atışında ya gol olsaydı, olmadı Mert müthiş bir kurtarış yaptı. Kol’un Beşiktaş lehine çıkarmadığı sarıları da hatırlatalım! Artı faullerde hakem Kol, sürekli çifte standart uyguladı.



Evet, futbol böyle bir oyun... ‘Ummadığınız taş, baş yarar’ demiş atalarımız... O taş Beşiktaş’tır arkadaş... Ole’ye bir ünvan da ben vereyim, ‘derbi ustası’ bunu da hak etti.



(Bilal Meşe-MİLLİYET)