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Mourinho'ya 50 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe'nin son derbi mağlubiyetiyle eleştirilen Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, iki yıl için 50 milyon euro önerdi. Tecrübeli teknik direktör kararını sezon sonunda verecek.

Mourinho'ya 50 milyon euroluk teklif - 1

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı lacivertli kulüpteki geleceği tartışılıyor. Taraftarların bir kısmı ayrılık isterken bir kısmı ise devam etmesini istiyor.

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Mourinho'ya 50 milyon euroluk teklif - 2

Geçtiğimiz günlerde adı Portekiz Milli Takımı'yla anılan Jose Mourinho'ya şimdi de Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Mourinho'ya 50 milyon euroluk teklif - 3

Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adamı önümüzdeki sezon takımın başına getirmek isteyen Al Ettifaq, iki yıl için 50 milyon euro önerdi.

Mourinho'ya 50 milyon euroluk teklif - 4

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Portekizli hocanın, nasıl bir karar vereceği merak konusu. Mourinho'nun teklifi kabul etmesi halinde olası ayrılıkta Fenerbahçe tazminat yükünden kurtulmuş olacak.

Mourinho'ya 50 milyon euroluk teklif - 5

Portekizli çalıştırıcı derbinin ardından, "Önümüzdeki seneyle ilgili konuşmayacağım. Bunlar iç meselemiz, medya önünde konuşulmaz. Harika olduğum bir konu varsa, o da başkanımıza ve yönetimimize olan saygımdır." demişti.

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