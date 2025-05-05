Mourinho'ya 50 milyon euroluk teklif
Fenerbahçe'nin son derbi mağlubiyetiyle eleştirilen Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, iki yıl için 50 milyon euro önerdi. Tecrübeli teknik direktör kararını sezon sonunda verecek.
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı lacivertli kulüpteki geleceği tartışılıyor. Taraftarların bir kısmı ayrılık isterken bir kısmı ise devam etmesini istiyor.