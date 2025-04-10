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"Mourinho'ya gereken dersi Okan hocamız verdi"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rakibimizin sonuçlarına bakmıyoruz. Rakibimiz dediğimiz de 3 tane maç yapmışız, 2 tanesini kazanmamışız. Mourinho, Mourinho dendi Okan hocamız gereken dersi verdi." ifadelerini kullandı.

"Mourinho'ya gereken dersi Okan hocamız verdi" - 1

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kavukcu, "8 tane maçımız kaldı. 8 maçımızı da final olarak düşünüyoruz. İnşallah Samsun'u yenip döneceğiz. Oyuncularımızın bütün motivasyonu bu. Hepimiz konsantre olduk. Sadece bunu düşünüyoruz." dedi.


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"Mourinho'ya gereken dersi Okan hocamız verdi" - 2

Kavukcu, "Galatasaray geldiği konum itibariyle tüm takımlardan daha önde. Galatasaray'ın önüne kimse geçemez. Çok güzel projeleri var. Galatasaray 3 aylık ödemesiyle Bankalar Birliği'nden çıkabilecek duruma geldi. Dünyada 5 tane, 10 tane kulüp varsa Galatasaray'ın ekonomik olarak özgür duruma geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.


"Mourinho'ya gereken dersi Okan hocamız verdi" - 3

"Okan hocamızı yalnız bırakmıyoruz." diyen Kavukcu, "Okan hocamızla inşallah 4 şampiyonluk göreceğiz. Benim tek ricam şu, tüm taraftarlarımız kenetlensin. 8 tane final maçımız var. 8 maçı aldığımızda puan farkını konuşmaya gerek yok. Rakibimizin sonuçlarına bakmıyoruz. Rakibimiz dediğimiz de 3 tane maç yapmışız, 2 tanesini kazanmamışız. Mourinho, Mourinho dendi Okan hocamız gereken dersi verdi." ifadelerini kullandı.

"Mourinho'ya gereken dersi Okan hocamız verdi" - 4

Samsunspor-Galatasaray maçı yarın akşam 20.00'da oynanacak.

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