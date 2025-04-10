"Mourinho'ya gereken dersi Okan hocamız verdi"

Kavukcu, "Galatasaray geldiği konum itibariyle tüm takımlardan daha önde. Galatasaray'ın önüne kimse geçemez. Çok güzel projeleri var. Galatasaray 3 aylık ödemesiyle Bankalar Birliği'nden çıkabilecek duruma geldi. Dünyada 5 tane, 10 tane kulüp varsa Galatasaray'ın ekonomik olarak özgür duruma geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.





