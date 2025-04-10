"Mourinho'ya gereken dersi Okan hocamız verdi"
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rakibimizin sonuçlarına bakmıyoruz. Rakibimiz dediğimiz de 3 tane maç yapmışız, 2 tanesini kazanmamışız. Mourinho, Mourinho dendi Okan hocamız gereken dersi verdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Kavukcu, "8 tane maçımız kaldı. 8 maçımızı da final olarak düşünüyoruz. İnşallah Samsun'u yenip döneceğiz. Oyuncularımızın bütün motivasyonu bu. Hepimiz konsantre olduk. Sadece bunu düşünüyoruz." dedi.