Mourinho'ya tepki: "Modası çoktan geçmiş biri"
Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalarak Galatasaray'la puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe'de Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefi oldu. Spor yazarları Portekizli çalıştırı ve Fenerbahçe'yi eleştirdi. İşte spor yazarlarından Kayserispor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi...
MODASI ÇOKTAN GEÇMİŞ BİRİ
Fenerbahçe’nin dünkü Kayserispor ilk 11’i ve taktiği ise sadece bir orta-kafa-gol oyunuydu. Dzeko sahada bağlantı oyuncusu olarak yer almadığında oyun kilitleniyor: Fenerbahçeliler topu Maximin’e veriyor, Fransız oyuncu bir çalım atıp başarabilirse bir orta kesiyor, Nesyri ile Talisca da vurmaya çalışıyorlar. Bu, bir büyük takımın son 15-20 dakikalık stratejisi olabilir. Ancak ana taktiği olmamalı. Bu kadar çok yıldız oyuncusu olan bir takımın ana planı orta-kafa-gol ise sorun hocadadır. Demeçlerinde hâlâ “özel biri” olduğunu iddia eden, sahaya yansıttıklarıysa son derece demode kalan bir hoca. Modası çoktan geçmiş bir hoca.
(Uğur Meleke-HÜRRİYET)