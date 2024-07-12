Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri)
Süper Lig 2024-2025 sezonu için takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer tescil dönemi 24 Haziran'da başladı, 13 Eylül'de sona erecek. Son olarak Antalyaspor, Belçika ekibi Standard Liege'den Malili kanat oyuncusu Moussa Djenepo ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladığını açıkladı. İşte Süper Lig takımlarının 2024 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı öne çıkan futbolcular...