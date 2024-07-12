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Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri)

Süper Lig 2024-2025 sezonu için takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer tescil dönemi 24 Haziran'da başladı, 13 Eylül'de sona erecek. Son olarak Antalyaspor, Belçika ekibi Standard Liege'den Malili kanat oyuncusu Moussa Djenepo ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladığını açıkladı. İşte Süper Lig takımlarının 2024 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı öne çıkan futbolcular...

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 1

Pedrinho-Konyaspor 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 2

Jonathan Okoronkwo-Hatayspor

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 3

Moussa Djenepo, Antalyaspor’da

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 4

Tunahan Taşçı-Konyaspor 

Tunahan Taşçı Konyaspor'da

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 5

Kerim Alıcı-Hatayspor 

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 6

Michy Batshuayi-Galatasaray

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 7

Anthony Nwakaeme-Trabzonspor




Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 8

Uros Radakovic-Sivasspor

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 9

Rafa Silva-Beşiktaş

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 10

Fredrik Midtsjö-Eyüpspor

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 11

Ozan Tufan-Trabzonspor




Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 12

Matchoi Djalo-Başakşehir

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 13

Yusuf Erdoğan-Konyaspor

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 14

John David Lundstram-Trabzonspor




Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 15

Dorukhan Toköz-Eyüpspor

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 16

Levent Mercan-Fenerbahçe

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 17

Josip Calusic-Konyaspor

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 18

Cihan Çanak-Trabzonspor




Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 19

Gabriel Paulista-Beşiktaş

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 20

Giannis Papanikolaou-Çaykur Rizespor

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 21

Borna Barisic-Trabzonspor




Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 22

Djalma Silva-Göztepe

Moussa Djenepo Antalyaspor’da (2024 yaz transfer sezonu Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri) - 23

Denis Dragus-Trabzonspor

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