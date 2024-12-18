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Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya: Pogba'nın avukatını tuttu

Chelsea'nin yıldız oyuncusu Mykhailo Mudryk'in doping testinin pozitif çıkmasının ardından futboldan dört yıl men cezasıyla karşı karşıya. Ukraynalı futbolcu son olarak dopingten dolayı 4 yıllık men cezası 18 aya indirilen Paul Pogba'nın avukatını tuttu.

Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya: Pogba'nın avukatını tuttu - 1

4 YILA KADAR MEN CEZASI ALABİLİR

Chelsea’nin kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk’in doping testi pozitif çıkmıştı.

FA’nın anti-doping düzenlemelerine göre, Ukraynalı futbolcu maksimum dört yıla kadar men cezasıyla karşı karşıya.

Ancak hafifletici faktörler cezanın iki yıl ile bir ay arasında değişmesini sağlayabilir.

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Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya: Pogba'nın avukatını tuttu - 2

Doping yaptığını reddeden oyuncu da dahil olmak üzere çeşitli taraflar bu kararı doğrulamak ya da yalanlamak için ikinci testlerin sonuçlarını bekliyor.

Öte yandan 23 yaşındaki futbolcu da savunmasını hazırlıyor.

Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya: Pogba'nın avukatını tuttu - 3

Telegraph'ın haberine göre, Mudryk'in Morgan Sports Law firmasından avukatlık hizmeti almaya başladığı öğrenildi.

Morgan Spor Hukuku, spor dünyasında doping davalarında uzmanlaşmış tanınmış avukatlardan oluşuyor.

Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya: Pogba'nın avukatını tuttu - 4

POGBA'NIN 4 YILLIK CEZASINI 18 AYA DÜŞÜRMÜŞTÜ

Kısa bir süre önce, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl ceza alan ve cezası 18 aya indirilen Paul Pogba'yı savunmuşlardı.

Mudryk de ikinci numunesinin pozitif çıkması halinde potansiyel 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya.

Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya: Pogba'nın avukatını tuttu - 5

100 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

23 yaşındaki oyuncu Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımından Chelsea’ye Ocak 2023’te bonuslarla birlikte 100 milyon euroya transfer olmuştu.

Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya: Pogba'nın avukatını tuttu - 6
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