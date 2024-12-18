Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya: Pogba'nın avukatını tuttu
Chelsea'nin yıldız oyuncusu Mykhailo Mudryk'in doping testinin pozitif çıkmasının ardından futboldan dört yıl men cezasıyla karşı karşıya. Ukraynalı futbolcu son olarak dopingten dolayı 4 yıllık men cezası 18 aya indirilen Paul Pogba'nın avukatını tuttu.
4 YILA KADAR MEN CEZASI ALABİLİR
Chelsea’nin kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk’in doping testi pozitif çıkmıştı.
FA’nın anti-doping düzenlemelerine göre, Ukraynalı futbolcu maksimum dört yıla kadar men cezasıyla karşı karşıya.
Ancak hafifletici faktörler cezanın iki yıl ile bir ay arasında değişmesini sağlayabilir.