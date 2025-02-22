Muhtemel 11’ler: Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kerem ve Orkun oynayacak mı)
Portekiz Premier Liga’da ikinci sırada bulunan Benfica, 23. hafta mücadelesinde Boavista’yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan Bruno Lage’nin öğrencileri, kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Benfica, puan tablosunda Sporting Lizbon’un 2 puan gerisinde bulunurken zirve hesapları yapıyor. Boavista ise küme düşme hattının en alt sırasında yer alırken mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Benfica - Boavista maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, kritik mücadeleye ilişkin bilgiler…
Benfica’da bu sezon Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası esiyor. İki oyuncu da gösterdiği performansla dikkat çekerken özellikle Kerem, son haftalarda ilk 11’e girmekte zorluk yaşarken Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Monaco mücadelesinde formayı geri almıştı. Benfica bu sezon ligde etkili savunma hattıyla dikkat çekerken lider Sporting Lizbon ile birlikte en az gol yiyen takım oldu. Zirve hesapları yapan Bruno Lage’nin ekibi Boavista karşısında hata yapmak istemiyor. Peki Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Portekiz Ligi mücadelesinin detayları…