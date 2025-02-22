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Muhtemel 11’ler: Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kerem ve Orkun oynayacak mı)

Portekiz Premier Liga’da ikinci sırada bulunan Benfica, 23. hafta mücadelesinde Boavista’yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde tur atlayan Bruno Lage’nin öğrencileri, kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Benfica, puan tablosunda Sporting Lizbon’un 2 puan gerisinde bulunurken zirve hesapları yapıyor. Boavista ise küme düşme hattının en alt sırasında yer alırken mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Benfica - Boavista maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, kritik mücadeleye ilişkin bilgiler…

Muhtemel 11’ler: Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kerem ve Orkun oynayacak mı) - 1

Benfica’da bu sezon Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası esiyor. İki oyuncu da gösterdiği performansla dikkat çekerken özellikle Kerem, son haftalarda ilk 11’e girmekte zorluk yaşarken Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Monaco mücadelesinde formayı geri almıştı. Benfica bu sezon ligde etkili savunma hattıyla dikkat çekerken lider Sporting Lizbon ile birlikte en az gol yiyen takım oldu. Zirve hesapları yapan Bruno Lage’nin ekibi Boavista karşısında hata yapmak istemiyor. Peki Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Portekiz Ligi mücadelesinin detayları…

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Muhtemel 11’ler: Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kerem ve Orkun oynayacak mı) - 2

BENFİCA - BOAVİSTA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Premier Ligi’nde heyecan Benfica - Boavista karşılaşmasıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselen Benfica, hem ligde hem de Avrupa’da başarı hedefliyor.

Benfica - Boavista karşılaşması 22 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’da başlayacak. Benfica ve Boavista arasında oynanacak önemli mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler: Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kerem ve Orkun oynayacak mı) - 3

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Benfica’nın bu sezon başarısında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün imzası bulunuyor.

Yaz transfer sezonunda Galatasaray’dan Portekiz ekibine transfer olan Kerem Aktürkoğlu ligde çıktığı 18 karşılaşmada 6 gol ve 7 asistliklik performans sergiledi. Orkun Kökçü ise
ligde 21 mücadelede forma giyerken 3 gol ve 4 asist yaptı.

Bruno Lage’nin her iki oyuncuya da lig mücadelesinde ilk 11’de forma vermesi bekleniyor.

Muhtemel 11’ler: Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kerem ve Orkun oynayacak mı) - 4

MUHTEMEL 11’LER

Benfica: Trubin, Fernandez, Silva, Otamendi, Lemos Araujo, Aursnes, Barreiro, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis

Boavista: Dutra, Chounkwi Fogning, Abascal, Perez, Reisinho, Vukotic, Silva, Injai Gomes, Almeida, Agra, Bozenik

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