Muhtemel 11’ler: Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kerem ve Orkun oynayacak mı)

Benfica’da bu sezon Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü fırtınası esiyor. İki oyuncu da gösterdiği performansla dikkat çekerken özellikle Kerem, son haftalarda ilk 11’e girmekte zorluk yaşarken Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Monaco mücadelesinde formayı geri almıştı. Benfica bu sezon ligde etkili savunma hattıyla dikkat çekerken lider Sporting Lizbon ile birlikte en az gol yiyen takım oldu. Zirve hesapları yapan Bruno Lage’nin ekibi Boavista karşısında hata yapmak istemiyor. Peki Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Portekiz Ligi mücadelesinin detayları…