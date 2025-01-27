NTV.COM.TR

Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Melo'ya 'Beni bekle' dedim"

Galatasaray'da tarihe geçen deneyimli kalecisi Fernando Muslera, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İki kulüple görüştüğünü vurgulayan ancak net kararını vermediğini ifade eden Muslera, "Felipe Melo bana Nacional'de oynama konusunda başkanla konuştuğunu söyledi. Bu fikir beni heyecanlandırdı. Bana 'Ben gidersem sen de gelirsin' dedi. 'Beni bekle' diye cevap verdim." ifadelerini kullandı.

Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Melo'ya 'Beni bekle' dedim" - 1

429. kez sahaya çıkarak en fazla Süper Lig maçına çıkan oyuncu olarak tarihe geçen Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, geleceği hakkında konuştu.

Uruguay basınından Carve Deportiva'ya konuşan, Muslera "14 yıldır Galatasaray'dayım. Hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maça çıktım ve 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Hayatımın kulübü." ifadelerini kullandı.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Melo'ya 'Beni bekle' dedim" - 2

"Sezonun sonunda kulüpten ayrılma konusunda henüz yüzde 100 karar vermedim." diyen deneyimli eldiven, "Bu, ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Türkiye'den ayrıldığım gün bunu ön kapıdan yapacağım. Ayrılma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek istiyorum." dedi.

Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Melo'ya 'Beni bekle' dedim" - 3

"Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerde bulundum. Herhangi bir karar vermedim: Penarol, Nacional veya Wanderers." ifadelerini kullanan Muslera, "Nacional'e dönmek istediğimi her zaman söyledim. Çok güzel 6 ay yaşadım ama sonra beni rahatsız etmeyecek yerlere döneceğimi tırnak içinde açıkça belirttim." şeklinde konuştu.

Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Melo'ya 'Beni bekle' dedim" - 4

Muslera sözlerini şöyle sürdürdü:

"Felipe Melo bana Nacional'de oynama konusunda Alejandro Balbi (Nacional'in eski başkanı) ile konuştuğunu söyledi. Bu fikir beni heyecanlandırdı. Bana 'Ben gidersem sen de gelirsin' dedi. 'Beni bekle' diye cevap verdim."

DAHA FAZLA GÖSTER