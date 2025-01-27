Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Melo'ya 'Beni bekle' dedim"

Muslera sözlerini şöyle sürdürdü:



"Felipe Melo bana Nacional'de oynama konusunda Alejandro Balbi (Nacional'in eski başkanı) ile konuştuğunu söyledi. Bu fikir beni heyecanlandırdı. Bana 'Ben gidersem sen de gelirsin' dedi. 'Beni bekle' diye cevap verdim."