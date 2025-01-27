Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Melo'ya 'Beni bekle' dedim"
Galatasaray'da tarihe geçen deneyimli kalecisi Fernando Muslera, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İki kulüple görüştüğünü vurgulayan ancak net kararını vermediğini ifade eden Muslera, "Felipe Melo bana Nacional'de oynama konusunda başkanla konuştuğunu söyledi. Bu fikir beni heyecanlandırdı. Bana 'Ben gidersem sen de gelirsin' dedi. 'Beni bekle' diye cevap verdim." ifadelerini kullandı.
429. kez sahaya çıkarak en fazla Süper Lig maçına çıkan oyuncu olarak tarihe geçen Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, geleceği hakkında konuştu.
Uruguay basınından Carve Deportiva'ya konuşan, Muslera "14 yıldır Galatasaray'dayım. Hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maça çıktım ve 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Hayatımın kulübü." ifadelerini kullandı.