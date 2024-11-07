Namağlup devam ediyor: Galatasaray evinde 3 golle Tottenham'ı devirdi

EN FAZLA ASİST YAPAN ÜÇ İSİMDEN BİRİ

Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla maça çıkan oyuncu olan Dries Mertens (67; kaleciler hariç), bu turnuvada Borek Dockal'ın (16) ardından en fazla asist yapan üç isimden biri konumunda (15; Juan Mata & Bruno Fernandes)