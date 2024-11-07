Namağlup devam ediyor: Galatasaray evinde 3 golle Tottenham'ı devirdi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet yaşayan Türk antrenör olarak rekor kırdı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda 6. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, jeneriklik bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.
İngiliz temsilcisi 18. dakikada Will Linkshaer ile skoru eşitledi.
Galatasaray'da Victor Osimhen 32 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 3-1'e getirdi.
69. daikada Solanke'nin golü Tottenham'a yeterli olmadı ve maçın sonucu da tescillenmiş oldu.