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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'la maç öncesi ve sonrası çıkan taraftar olaylarının ardından konuştu. Kendi taraftarını eleştiren ve katı yaptırımlar isteyen Laurentiis, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i de eleştirdiği konuşmasında "O beyefendi kendi kendine konuşuyor." dedi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 1

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda takımının dün Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'la yaptığı maç öncesi ve sonrası çıkan taraftar olaylarının ardından siyasetçilere "ultralar" olarak anılan fanatik taraftar gruplarına yönelik katı kurallar içeren yasalar çıkarmaları çağrısında bulundu.


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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 2

De Laurentiis, Napoli ile Eintracht Frankfurt arasında dün oynanan ve ev sahibi takımın 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldiği müsabaka öncesi ve sonrasında çıkan olaylara ilişkin valilikte düzenlenen toplantıya katıldı.


Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 3

Başkan De Laurentiis, burada yaptığı konuşmada, taraftarlar arasında atışmalara dahil edilebilecek her şeyin kurulu düzeni bozmaya yönelik bir bahene olduğunu ifade ederek, siyasilere "ultralar" olarak anılan fanatik taraftar gruplarına yönelik sıkı tedbirler alması çağrısında bulundu.


Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 4

Napoli Başkanı, bazı Napoli taraftarlarının da dün Alman taraftarlarla çatışmak için dışarıda olmasını eleştirerek, "Spor spordur. Takıma gösterilen destek de sağlıklı olmalıdır. Çünkü aileler, çocuklar stada gidiyor. Onlara statlarda uyuşturucu ya da silah gösterilmemesi gerekiyor. Bazı insanlar 'Biz Napoliyiz' diyerek dün Alman taraftarlarla çatışma bahanesiyle başıboş şekilde dolaşıyorlardı, ama aslında güvenlik güçleriyle çatışmaya hazırdılar." ifadelerini kullandı.


Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 5

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye de seslenen De Laurentiis, "Yıllardır, statlarda İngiliz yasalarının uygulanması için çağrıda bulunuyorum. Meloni'ye de bunu söyledim. Meloni'nin (Eski İngiltere Başbakanı Margaret) Thatcher gibi olmasını bekliyorum. Stadyum kutsaldır ve sahne performansı ortaya konulmalıdır. Stadımızda, İngiltere'deki statlara benzer görüntü verdiğimiz için gururluyum." diye konuştu.


Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 6

Alman taraftarların dünkü maça alınmamasını "kabul edilemez" olarak değerlendiren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i de eleştiren De Laurentiis, "UEFA hakkında sezon sonunda konuşacağım. O beyefendi kendi kendine konuşuyor." yorumunu yaptı.


Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 7

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşen Napoli ve Eintracht Frankfurt'un, 21 Şubat'ta Almanya'da oynanan ilk karşılaşmaları öncesinde olaylar çıktığı için İtalya İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğini gerekçe göstererek, Alman taraftarların Napoli'deki maçı stattan izlemesine yasak getirmişti.


Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 8

Temyiz mahkemesine yapılan itiraz neticesinde bu yasak kısmen kaldırılmış ve Frankfurt'ta ikamet edenlere ve bu kentten gelenlere yönelik bilet satışının yasak olduğu, bu kapsam dışında kalan Alman taraftarlara ise bilet satışı yapılacağı açıklanmıştı.


Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 9

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Alman basınına yaptığı açıklamada, Eintracht Frankfurt taraftarlarına getirilen deplasman yasağını "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 10

Napoli'de dün oynanan rövanş maçı öncesi, stada girişleri yasak olmasına rağmen Napoli'ye gelen Alman taraftarlar, kent merkezinde güvenlik güçleriyle çatışmış, bazı araç ve çöp kutularını ateşe vermişti. Maçın ardından da İtalyan taraftarlar, Alman taraftarların oteline gitmek isteyince güvenlik güçleri gece saatlerinde müdahale etmişti.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki - 11

Çıkan olaylarda 6 güvenlik görevlisi yaralanırken, 3'ü Alman 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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