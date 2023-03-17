Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e tepki

Napoli Başkanı, bazı Napoli taraftarlarının da dün Alman taraftarlarla çatışmak için dışarıda olmasını eleştirerek, "Spor spordur. Takıma gösterilen destek de sağlıklı olmalıdır. Çünkü aileler, çocuklar stada gidiyor. Onlara statlarda uyuşturucu ya da silah gösterilmemesi gerekiyor. Bazı insanlar 'Biz Napoliyiz' diyerek dün Alman taraftarlarla çatışma bahanesiyle başıboş şekilde dolaşıyorlardı, ama aslında güvenlik güçleriyle çatışmaya hazırdılar." ifadelerini kullandı.





