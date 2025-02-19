Napoli başkanı De Laurentiis'e savcılıktan Osimhen soruşturması: Evrakta sahtecilik iddiası
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen'in Lille'den transfer edildiği sırada kulübün finansal kayıtlarında gerçeğe aykırı sermaye kazançları göstermekle suçlanıyor. İtalyan kaynaklara göre, Laurentiis'in üç yıl boyunca mali usulsüzlük yaptığı ve milyonlarca euro değerinde sahte kazanç oluşturduğu iddiasıyla yargılanması talep edildi.
Roma Savcılığı, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in üç yıl boyunca mali usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanmasını talep etti.
De Laurentiis, Victor Osimhen ve Kostas Manolas transferleri de dahil olmak üzere muhasebe kayıtlarında sahte kazanç bildirmekle suçlanıyor.