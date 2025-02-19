Napoli başkanı De Laurentiis'e savcılıktan Osimhen soruşturması: Evrakta sahtecilik iddiası

KULÜBE YAPTIRIMLAR UYGULANABİLİR

Savcılar Lorenzo Del Giudice ve Giorgio Orano, sadece De Laurentiis’in değil, Napoli kulübünün ve De Laurentiis’in sağ kolu olarak bilinen Andrea Chiavelli’nin de mahkemeye çıkarılmasını talep etti.

La Repubblica ve Calciomercato'nun haberlerine göre, bu durum Napoli için sadece hukuki değil, sportif açıdan da ciddi sonuçlar doğurabilir.

Savcılık gerekli belgeleri topladıktan sonra, İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) da devreye girerek kulübe yaptırımlar ve cezalar uygulayabilir.