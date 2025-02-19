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Napoli başkanı De Laurentiis'e savcılıktan Osimhen soruşturması: Evrakta sahtecilik iddiası

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen'in Lille'den transfer edildiği sırada kulübün finansal kayıtlarında gerçeğe aykırı sermaye kazançları göstermekle suçlanıyor. İtalyan kaynaklara göre, Laurentiis'in üç yıl boyunca mali usulsüzlük yaptığı ve milyonlarca euro değerinde sahte kazanç oluşturduğu iddiasıyla yargılanması talep edildi.

Napoli başkanı De Laurentiis'e savcılıktan Osimhen soruşturması: Evrakta sahtecilik iddiası - 1

Roma Savcılığı, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in üç yıl boyunca mali usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanmasını talep etti.

De Laurentiis, Victor Osimhen ve Kostas Manolas transferleri de dahil olmak üzere muhasebe kayıtlarında sahte kazanç bildirmekle suçlanıyor.

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Napoli başkanı De Laurentiis'e savcılıktan Osimhen soruşturması: Evrakta sahtecilik iddiası - 2

Sky Italia ve La Gazzetta dello Sport gibi İtalyan basın organlarının haberine göre, Napoli’nin sahibi De Laurentiis, 2019’da Kostas Manolas’ın Roma’dan transferi ve 2020’de Victor Osimhen’in Lille’den transferi sırasında kulübün finansal kayıtlarında gerçeğe aykırı sermaye kazançları göstermekle suçlanıyor.

Savcılar, bu iki transferin piyasa değerinden daha yüksek fiyatlandırılarak kağıt üzerinde milyonlarca euro değerinde sahte kazanç oluşturduğunu iddia ediyor.

Napoli başkanı De Laurentiis'e savcılıktan Osimhen soruşturması: Evrakta sahtecilik iddiası - 3

KULÜBE YAPTIRIMLAR UYGULANABİLİR

Savcılar Lorenzo Del Giudice ve Giorgio Orano, sadece De Laurentiis’in değil, Napoli kulübünün ve De Laurentiis’in sağ kolu olarak bilinen Andrea Chiavelli’nin de mahkemeye çıkarılmasını talep etti.

La Repubblica ve Calciomercato'nun haberlerine göre, bu durum Napoli için sadece hukuki değil, sportif açıdan da ciddi sonuçlar doğurabilir.

Savcılık gerekli belgeleri topladıktan sonra, İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) da devreye girerek kulübe yaptırımlar ve cezalar uygulayabilir.

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