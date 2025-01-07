Napoli Başkanı'nın Osimhen öfkesi: Galatasaray'a söyleyin onu alsın!
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Osimhen'i İstanbul'da ziyaret etti. Osimhen ile transfer görüşmesi yapan Giovanni Manna, yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar Türkiye'de kalacağını iletmesinin ardından sinirlendi. Bu duruma öfkelenen Napoli Başkanı De Laurentiis "Galatasaray'a söyleyin onu alsın." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen transfer durumu netleşiyor. Okan Buruk'un kadroda kalmasından yana olduğu Osimhen ile Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna İstanbul'da bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.