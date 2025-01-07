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Napoli Başkanı'nın Osimhen öfkesi: Galatasaray'a söyleyin onu alsın!

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Osimhen'i İstanbul'da ziyaret etti. Osimhen ile transfer görüşmesi yapan Giovanni Manna, yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar Türkiye'de kalacağını iletmesinin ardından sinirlendi. Bu duruma öfkelenen Napoli Başkanı De Laurentiis "Galatasaray'a söyleyin onu alsın." ifadelerini kullandı.

Napoli Başkanı'nın Osimhen öfkesi: Galatasaray'a söyleyin onu alsın! - 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen transfer durumu netleşiyor. Okan Buruk'un kadroda kalmasından yana olduğu Osimhen ile Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna İstanbul'da bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.


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Napoli Başkanı'nın Osimhen öfkesi: Galatasaray'a söyleyin onu alsın! - 2

Görüşme sonucunda Osimhen, kulübü Napoli'ye Galatasaray'da kalmak istediğini iletti.


Napoli Başkanı'nın Osimhen öfkesi: Galatasaray'a söyleyin onu alsın! - 3

İtalyan basınından Repubblica'nın haberine göre; Bu duruma öfkelenen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis "Galatasaray'a söyleyin onu alsın." ifadelerini kullandı.


Napoli Başkanı'nın Osimhen öfkesi: Galatasaray'a söyleyin onu alsın! - 4

75 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Osimhen'nin Manchester United'dan gelen transfer teklifini de reddettiği iddia edilmişti.


Napoli Başkanı'nın Osimhen öfkesi: Galatasaray'a söyleyin onu alsın! - 5

26 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta 13 gol ve 5 asistlik katkı yapmıştı.

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