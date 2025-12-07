Napoli-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A'da 14. hafta

İtalya Serie A'da heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Napoli, İtalya Serie A'nın 14. haftasında sahasında zorlu Juventus ile mücadele edecek. Evinde oynadığı son 6 maçta da kaybetmeyen Napoli, Juventus karşısında galibiyet arayacak. Juventus'ta ise gözler A Milli Takım futbolcumuz Kenan Yıldız'da olacak. Peki, Napoli-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?