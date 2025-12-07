Napoli-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A'da 14. hafta
07.12.2025 16:16
NTV - Haber Merkezi
İtalya Serie A'da heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Napoli, İtalya Serie A'nın 14. haftasında sahasında zorlu Juventus ile mücadele edecek. Evinde oynadığı son 6 maçta da kaybetmeyen Napoli, Juventus karşısında galibiyet arayacak. Juventus'ta ise gözler A Milli Takım futbolcumuz Kenan Yıldız'da olacak. Peki, Napoli-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Juventus, İtalya Serie A'nın 14. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekibi Napoli ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan 13 maçta 23 puan toplayan Juventus, ligin 3. sırasında yer alan Napoli'yi devirmek ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Napoli-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
NAPOLİ-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Napoli ve Juventus arasında İtalya Serie A'nın 14. haftasında oynanacak karşılaşma 7 Aralık Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele S Sport 2 ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera, Neres, Politano, Höjlund.
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Miretti, Cabal, McKennie, Kenan Yıldız, David.