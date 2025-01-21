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Napoli ve Manchester United, Osimhen için masaya oturdu: Fark 20 milyon euro

Napoli, Manchester United yıldızı Alejandro Garnacho'yu transfer etmek istiyor. İtalyan kulübü, Kırmızı Şeytanlar'a Arjantinli oyuncunun ayrılığına izin verilmesi durumunda, Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen'in bonservisinde indirime gidebileceklerini bildirdi. United ve Napoli’nin Garnacho için anlaşmaya yakın olduğu, ancak iki kulübün oyuncu değerlemeleri konusunda yaklaşık 20 milyon euroluk fark olduğu belirtildi.

Napoli ve Manchester United, Osimhen için masaya oturdu: Fark 20 milyon euro - 1

Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralık olarak katılan Victor Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan kulübü, Manchester United'a Alejandro Garnacho'yu vermeleri durumunda Nijeryalı golcünün bonservisinde indirime gidileceğini bildirdi.  

Ancak bu teklif, Alejandro Garnacho'nun Napoli'ye transfer olması şartına bağlanmış durumda.

Il Mattino'nun haberine göre, Garnacho'nun ara transfer döneminde Napoli'nin ana hedeflerinden biri olduğu bildirildi. 

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Napoli ve Manchester United, Osimhen için masaya oturdu: Fark 20 milyon euro - 2

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Osimhen, uzun zamandır Manchester United’ın kalıcı santrfor sorununa çözüm olarak görülüyor.

Napoli ise Garnacho’yu kadrosuna katmakta kararlı.

Bu doğrultuda, Arjantinli oyuncunun transferine izin verilmesi durumunda Osimhen'in İngiliz ekibine transfer olması için bonservisinde indirime gidilebileceği aktarıldı.

Haberde, United ve Napoli’nin Garnacho için anlaşmaya yakın olduğu, ancak iki kulübün oyuncu değerlemeleri konusunda yaklaşık 20 milyon euroluk fark olduğu belirtiliyor.

Napoli ve Manchester United, Osimhen için masaya oturdu: Fark 20 milyon euro - 3

GARNACHO'NUN NAPOLI ISRARI 

Garnacho'nun Manchester United’a, kulüpten ayrılacaksa yalnızca Napoli’ye transfer olmak istediğini söylediği de haberde yer alıyor.

Ayrıca Chelsea’nin de bu transfer döneminde genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Ancak Premier Lig ekibinden gelen bu teklif, Napoli’yi durdurmaya yetmeyecek gibi görünüyor.

Napoli, Osimhen'in transfer fiyatında yapılacak indirimin Manchester United’ı Garnacho’yu satmaya ikna edeceğinden emin.

Napoli ve Manchester United, Osimhen için masaya oturdu: Fark 20 milyon euro - 4

Napoli, Khvicha Kvaratskhelia’yı Paris Saint-Germain’e kaptırdıktan sonra Garnacho’yu kadrosuna katmak istiyor.

Şu anda Serie A’da 50 puanla lider olan Napoli, ikinci sıradaki Inter’in 3 puan önünde ve şampiyonluk yarışında gücünü korumayı hedefliyor.

Galatasaray’da forma giyen Osimhen ise tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 14 gol atıp, 6 asistlik katkı verdi.

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