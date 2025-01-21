Napoli ve Manchester United, Osimhen için masaya oturdu: Fark 20 milyon euro

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Osimhen, uzun zamandır Manchester United’ın kalıcı santrfor sorununa çözüm olarak görülüyor.

Napoli ise Garnacho’yu kadrosuna katmakta kararlı.

Bu doğrultuda, Arjantinli oyuncunun transferine izin verilmesi durumunda Osimhen'in İngiliz ekibine transfer olması için bonservisinde indirime gidilebileceği aktarıldı.

Haberde, United ve Napoli’nin Garnacho için anlaşmaya yakın olduğu, ancak iki kulübün oyuncu değerlemeleri konusunda yaklaşık 20 milyon euroluk fark olduğu belirtiliyor.