Napoli ve Manchester United, Osimhen için masaya oturdu: Fark 20 milyon euro
Napoli, Manchester United yıldızı Alejandro Garnacho'yu transfer etmek istiyor. İtalyan kulübü, Kırmızı Şeytanlar'a Arjantinli oyuncunun ayrılığına izin verilmesi durumunda, Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen'in bonservisinde indirime gidebileceklerini bildirdi. United ve Napoli’nin Garnacho için anlaşmaya yakın olduğu, ancak iki kulübün oyuncu değerlemeleri konusunda yaklaşık 20 milyon euroluk fark olduğu belirtildi.
Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralık olarak katılan Victor Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan kulübü, Manchester United'a Alejandro Garnacho'yu vermeleri durumunda Nijeryalı golcünün bonservisinde indirime gidileceğini bildirdi.
Ancak bu teklif, Alejandro Garnacho'nun Napoli'ye transfer olması şartına bağlanmış durumda.
Il Mattino'nun haberine göre, Garnacho'nun ara transfer döneminde Napoli'nin ana hedeflerinden biri olduğu bildirildi.