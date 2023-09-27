Napoli'de Victor Osimhen krizi: Instagram'daki fotoğraflarını kaldırdı

INSTAGRAM'DAN GÖNDERİLERİNİ KALDIRDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli paylaşımını sildi. Ancak Nijeryalı golcü şampiyonluk yaşadığı takımla ilgili bulunan tüm fotoğraflarını Instagram profilinden kaldırdı. Ayrıca Napoli'yi takipten çıkardı.

Osimhen, Napoli formasıyla tek fotoğrafını kaldırmazken, bu paylaşımın açıklamasında "Tanrı en büyüktür" ifadeleri yer aldı.