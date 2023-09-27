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Napoli'de Victor Osimhen krizi: Instagram'daki fotoğraflarını kaldırdı

İtalyan kulüp TikTok hesabından yaptığı ironik bir paylaşımda Nijeryalı golcünün kaçırdığı penaltıyı tiye almıştı. Bu paylaşımı gören Victor Osimhen, Napoli'yi "yasal yollara başvurmakla" uyardı. Öte yandan Osimhen, Napoli ile ilgili tüm fotoğraflarını Instagram'dan kaldırdı.

Napoli'de Victor Osimhen krizi: Instagram'daki fotoğraflarını kaldırdı - 1

TIKTOK PAYLAŞIMI KRİZE YOL AÇTI

Napoli'de Victor Osimhen krizi yaşanıyor.

İtalyan ekip son sezon şampiyonlukta kritik rol oynayan golcüsü Victor Osimhen'in geçtiğimiz günlerde Bologna'ya karşı kaçırdığı penaltı vuruşunu tiye alan bir paylaşım yaptı.

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Napoli'de Victor Osimhen krizi: Instagram'daki fotoğraflarını kaldırdı - 2

OSIMHEN YASAL YOLLARA BAŞVURABİLİR

Bu paylaşımı gören Victor Osimhen'in çok sinirlendiği ve kulübü dava etmeyi düşündüğü kaydedilidi.

Napoli'de Victor Osimhen krizi: Instagram'daki fotoğraflarını kaldırdı - 3

INSTAGRAM'DAN GÖNDERİLERİNİ KALDIRDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli paylaşımını sildi. Ancak Nijeryalı golcü şampiyonluk yaşadığı takımla ilgili bulunan tüm fotoğraflarını Instagram profilinden kaldırdı. Ayrıca Napoli'yi takipten çıkardı.

Osimhen, Napoli formasıyla tek fotoğrafını kaldırmazken, bu paylaşımın açıklamasında "Tanrı en büyüktür" ifadeleri yer aldı. 

Napoli'de Victor Osimhen krizi: Instagram'daki fotoğraflarını kaldırdı - 4

"TAKIMDAN AYRILABİLİR"

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda birçok Avrupa deviyle adı geçen Osimhen, Napoli'de kaldı ancak İtalyan ekip yeni bir sözleşme teklifi sunmadı.

24 yaşındaki golcünün 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Öte yandan İtalyan basınında bu tür bi paylaşım yüzünden yıldız forvetin gelecek yaz transfer sezonunda takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

Napoli'de Victor Osimhen krizi: Instagram'daki fotoğraflarını kaldırdı - 5

OSIMHEN ÖZÜR BEKLİYOR

Menajeri Roberto Calenda'nın kulübü yasal yollara başvurmakla tehdit ettiği kaydedilirken, Victor Osimhen'in Napoli'den özür beklediği kaydedildi.

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