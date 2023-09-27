Napoli'de Victor Osimhen krizi: Instagram'daki fotoğraflarını kaldırdı
İtalyan kulüp TikTok hesabından yaptığı ironik bir paylaşımda Nijeryalı golcünün kaçırdığı penaltıyı tiye almıştı. Bu paylaşımı gören Victor Osimhen, Napoli'yi "yasal yollara başvurmakla" uyardı. Öte yandan Osimhen, Napoli ile ilgili tüm fotoğraflarını Instagram'dan kaldırdı.
TIKTOK PAYLAŞIMI KRİZE YOL AÇTI
Napoli'de Victor Osimhen krizi yaşanıyor.
İtalyan ekip son sezon şampiyonlukta kritik rol oynayan golcüsü Victor Osimhen'in geçtiğimiz günlerde Bologna'ya karşı kaçırdığı penaltı vuruşunu tiye alan bir paylaşım yaptı.