Napoli'nin Saint-Maximin için evrak yarışı: Fenerbahçe'ye fesih bedeli ödenecek
Napoli, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için Al-Ahli ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalya'da bu gece transfer perdesinin kapanmasından dolayı her iki takım da evrakları yetiştirmek için çaba sarf ediyor. Öte yandan Napoli'nin de bu transfer için Fenerbahçe'ye bir miktar fesih bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'ye sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin, Napoli'nin radarına girdi.
Kvicha Kvaratskhelia'yı PSG'ye gönderen İtalyan temsilcisi, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.