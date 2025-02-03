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Napoli'nin Saint-Maximin için evrak yarışı: Fenerbahçe'ye fesih bedeli ödenecek

Napoli, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için Al-Ahli ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalya'da bu gece transfer perdesinin kapanmasından dolayı her iki takım da evrakları yetiştirmek için çaba sarf ediyor. Öte yandan Napoli'nin de bu transfer için Fenerbahçe'ye bir miktar fesih bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Napoli'nin Saint-Maximin için evrak yarışı: Fenerbahçe'ye fesih bedeli ödenecek - 1

Fenerbahçe'ye sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin, Napoli'nin radarına girdi.

Kvicha Kvaratskhelia'yı PSG'ye gönderen İtalyan temsilcisi, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor.

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Napoli'nin Saint-Maximin için evrak yarışı: Fenerbahçe'ye fesih bedeli ödenecek - 2

TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

Napoli'nin Fransız oyuncuyu transfer etmek için Al-Ahli ile her konuda el sıkıştığı öğrenildi. 

Her iki takım da evrakları yetiştirmeye çalışıyor.

Napoli'nin Saint-Maximin için evrak yarışı: Fenerbahçe'ye fesih bedeli ödenecek - 3

EVRAKLAR YETİŞMEZSE İPTAL OLABİLİR

İtalya'da transfer sezonu bu akşam sona erecek ancak ekstra durumlar için kulüpler federasyondan ek süre talebinde bulunabiliyor.

Evraklar yetişmezse transferin iptal olma durumu da bulunuyor.

Öte yandan Fenerbahçe, bu transfer için Napoli'den bir miktar fesih bedeli alacak. 

Napoli'nin Saint-Maximin için evrak yarışı: Fenerbahçe'ye fesih bedeli ödenecek - 4

NAPOLI'DEN MAXIMIN AÇIKLAMASI

Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Roma maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

Manna, "Büyük bir oyuncuyu (Kvaratskhelia) kaybettik, bunun farkındayız. Ocak ayı zor bir dönem, elimizden geleni yaptık. Saint-Maximin bizim oyuncumuz değil, ne olacağını göreceğiz."

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