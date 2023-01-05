Napoli'nin yıldızı Diego Demme, Adana Demirspor için Türkiye'ye geliyor (5 Ocak 2023 transfer haberleri)

ADANA DEMİRSPOR'DAN DEMME İÇİN NAPOLİ'YE RESMİ TEKLİF



Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Napoli forması giyen eski Almanya Milli Takım oyuncusu Diego Demme için resmi teklif yaptığı iddia edildi.



Adana Demirspor'un ilk önce Milan'da kiralık olarak forma giyen Bakayoko için nabız yokladığı ancak görüşmelerin tıkanması sonrası 31 yaşındaki Demme için kiralık teklifinde bulunduğu ve yıldız futbolcunun karar vermesini beklediği öne sürüldü.