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Napoli'nin yıldızı Diego Demme, Adana Demirspor için Türkiye'ye geliyor (5 Ocak 2023 transfer haberleri)

Bakayoko ile anlaşamayan Adana Demirspor rotayı Napoli'nin yıldızı Diego Demme'ye çevirdi. Teklifte bulunan mavi-beyazlılar futbolcunun kararını bekliyor. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri...

Napoli'nin yıldızı Diego Demme, Adana Demirspor için Türkiye'ye geliyor (5 Ocak 2023 transfer haberleri) - 1

ADANA DEMİRSPOR'DAN DEMME İÇİN NAPOLİ'YE RESMİ TEKLİF

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Napoli forması giyen eski Almanya Milli Takım oyuncusu Diego Demme için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Adana Demirspor'un ilk önce Milan'da kiralık olarak forma giyen Bakayoko için nabız yokladığı ancak görüşmelerin tıkanması sonrası 31 yaşındaki Demme için kiralık teklifinde bulunduğu ve yıldız futbolcunun karar vermesini beklediği öne sürüldü.

Napoli'nin yıldızı Diego Demme, Adana Demirspor için Türkiye'ye geliyor (5 Ocak 2023 transfer haberleri) - 2

BEŞİKTAŞ FACUNDO GARCES'IN PEŞİNDE

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Arjantin 1.Lig takımı CA Colon'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Facundo Garces'i yakından takip ettiği öğrenildi. Oyuncunun 2.5 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunuyor.


Napoli'nin yıldızı Diego Demme, Adana Demirspor için Türkiye'ye geliyor (5 Ocak 2023 transfer haberleri) - 3

FENERBAHÇE'DEN OOSTERWOLDE HAMLESİ

Fenerbahçe'nin İtalya Serie B ekiplerinden Parma forması giyen 21 yaşındaki Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Oosterwolde, bu sezon forma giydiği 18 maçta 1 gol kaydetti.


Napoli'nin yıldızı Diego Demme, Adana Demirspor için Türkiye'ye geliyor (5 Ocak 2023 transfer haberleri) - 4

GÜVEN YALÇIN’IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kariyerine İtalya Serie B ekibi Genoa’da devam eden Güven Yalçın’ın menajeri, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. Akan, ”Güven, İtalya’da mutlu ve kariyerine İtalya’da devam edecek" dedi.


Napoli'nin yıldızı Diego Demme, Adana Demirspor için Türkiye'ye geliyor (5 Ocak 2023 transfer haberleri) - 5

HULL CİTY'DEN SANTRAFOR TRANSFERİ

İngiltere Championship'de 16. sırada mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Premier League ekiplerinden Brighton forması giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu Aaron Connolly'i kiralık olarak kadrosuna kattığı bildirildi.


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