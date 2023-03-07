Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen: İstanbul'da oynamak bir rüya

"BİR TARİH YAZMAK ÜZEREYİZ"



Napoli'nin 33 yıldır şampiyon olamamasına ve bunun üzerlerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığına dair bir soruya Osimhen, "Bir tarih yazmak üzereyiz. Şüphesiz kupayı evimize götürmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Halen bir şey yapmış değiliz. Başarı hedefimize ulaşmak için takım olarak oynamaya devam etmeliyiz" diye karşılık verdi.



Küçük yaşta annesini kaybeden ve daha sonra ekonomik zorluklar içinde büyüyen Victor Osimhen, zor geçen çocukluk ve erken gençliğinin ardından dünyanın en iyi santrforlarından birisine dönüşmesine dair hislerini şöyle anlattı:



"Annemin yokluğunu çok hissettim. Çok gençken zor bir hayatım oldu ve büyük kısıtlamalar içinde büyüdüm. Sadece hayatta kalabilecek kadar imkanım vardı. Ne var ki bu, beni şu an olduğum insan yaptı. Şimdi futbolun, sadece benim değil, ama ailemin de adına onur ve ün kazandırmış olmasından dolayı mutluyum. Gelecek nesillere, hedeflerine ulaşma yolunda bir motivasyon ve ilham kaynağı olmaya çalışıyorum. Bundan da çok memnumun."





