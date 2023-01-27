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NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?)

NBA All-Star 2023'te Batı ve Doğu Konferansı'ndan oluşan takımların ilk 5'leri belli oldu. İşte ayrıntılar ve takımların ilk 5'leri...

NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 1

NBA'de gelenek haline gelen oylama sistemiyle farklı takımlardaki basketbolculardan oluşan All-Star 2023'te takımlar açıklandı. 

ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da 20 Şubat tarihinde TSİ 04.00'de oynanacak karşılaşmada boy gösterecek isimler, taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının yüzde 25'er oylamasıyla belirlendi.

Doğu ve batı konferansının mücadelesine tanık olacak heyecanlı karşılaşmada, takım kaptanları Giannis Antetokounmpo ve Lebron James oldu.

İşte 72. kez düzenlenecek etkinlikte ilk 5'ler...

NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 2

BATI KONFERANSI İLK 5'İ:

Lebron James (Kaptan) (Los Angeles Lakers)


NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 3

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 4

Stephen Curry (Golden State Warriors)


NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 5

Luka Doncic (Dallas Mavericks)


NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 6

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)


NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 7

DOĞU KONFERANSI İLK 5'İ:

Giannis Antetokounmpo (Kaptan) (Milwaukee Bucks)


NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 8

Kevin Durant (Brooklyn Nets)


NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 9

Jayson Tatum (Boston Celtics)


NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 10

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)


NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 11

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 12
NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?) - 13

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