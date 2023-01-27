NBA All-Star 2023'te ilk 5'ler açıklandı (NBA All-Star ne zaman, saat kaçta?)

NBA'de gelenek haline gelen oylama sistemiyle farklı takımlardaki basketbolculardan oluşan All-Star 2023'te takımlar açıklandı.

ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da 20 Şubat tarihinde TSİ 04.00'de oynanacak karşılaşmada boy gösterecek isimler, taraftarların yüzde 50, NBA oyuncuları ve basının yüzde 25'er oylamasıyla belirlendi.



Doğu ve batı konferansının mücadelesine tanık olacak heyecanlı karşılaşmada, takım kaptanları Giannis Antetokounmpo ve Lebron James oldu.



İşte 72. kez düzenlenecek etkinlikte ilk 5'ler...