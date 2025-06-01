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NBA finalleri ne zaman? Thunder - Pacers NBA final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finallerinde Bat Konferansı temsilcisi Oklahoma City Thunder ile Doğu Konferansı temsilcisi Indiana Pacers karşılaşıyor. Yarı finalleri geride bırakan takımlar arasından kazanan şampiyonluk kupasını kaldıracak. 7 maç üzerinden gerçekleşecek finallerin ilk karşılaşması Paycom Center'da Oklahoma City Thunder ev sahipliğinde olacak. NBA final maçları saat kaçta, hangi kanalda?

NBA finalleri ne zaman? Thunder - Pacers NBA final maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Basketbolun en prestijli ligi NBA'de final zamanı. 7 maç üzerinden oynanacak final maçları Thunder - Pacers arasında olacak. İlk karşılaşma 6 Haziran Cuma günü düzenlenecek. Kupa için sahneye çıkacak olan takımlardan birinin dört maçın ilk galibi olması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. NBA Thunder - Pacers final maçları tarihleri...

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NBA finalleri ne zaman? Thunder - Pacers NBA final maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

NBA FİNALLERİ NE ZAMAN?

Thunder - Pacers ilk maçı 6 Haziran Cuma günü saat 03:30'da yapılacak. NBA maçları S Sport'tan canlı olarak aktarılacak.

NBA finalleri ne zaman? Thunder - Pacers NBA final maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

2. Maç:

Thunder - Pacers / 9 Haziran Pazartesi (03:00)

3. Maç:

Pacers - Thunder / 12 Haziran Perşembe ( 03:30)

4. Maç:

Pacers - Thunder / 14 Haziran Cumartesi (03:30)

5. Maç

Thunder - Pacers / 17 Haziran (03:30)

6. Maç:

Pacers - Thunder / 20 Haziran (03:30)

7. Maç

Thunder - Pacers / 23 Haziran (03:00)

İlk iki maç, ligi daha iyi konumda bitiren takımın evinde oynanır. Üçüncü ve dördüncü maçlar diğer takımın şehrinde yapılır. Döt maçı kazanan takım kupa kaldırır. NBA'de Boston Celtics, 18 şampiyonlukla en çok kazanan takımdır.

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