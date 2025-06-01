NBA finalleri ne zaman? Thunder - Pacers NBA final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolun en prestijli ligi NBA'de final zamanı. 7 maç üzerinden oynanacak final maçları Thunder - Pacers arasında olacak. İlk karşılaşma 6 Haziran Cuma günü düzenlenecek. Kupa için sahneye çıkacak olan takımlardan birinin dört maçın ilk galibi olması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. NBA Thunder - Pacers final maçları tarihleri...