NBA finalleri ne zaman? Thunder - Pacers NBA final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finallerinde Bat Konferansı temsilcisi Oklahoma City Thunder ile Doğu Konferansı temsilcisi Indiana Pacers karşılaşıyor. Yarı finalleri geride bırakan takımlar arasından kazanan şampiyonluk kupasını kaldıracak. 7 maç üzerinden gerçekleşecek finallerin ilk karşılaşması Paycom Center'da Oklahoma City Thunder ev sahipliğinde olacak. NBA final maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbolun en prestijli ligi NBA'de final zamanı. 7 maç üzerinden oynanacak final maçları Thunder - Pacers arasında olacak. İlk karşılaşma 6 Haziran Cuma günü düzenlenecek. Kupa için sahneye çıkacak olan takımlardan birinin dört maçın ilk galibi olması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. NBA Thunder - Pacers final maçları tarihleri...