NBA maçları ne zaman? NBA sezon öncesi ve normal sezon maç takvimi

İşte, NBA takvimi
2 ve 4 Ekim: 2025 Sezon Öncesi: Knicks - 76ers | Abu Dabi'deki Etihad Arena
3 ve 5 Ekim: 2025 Sezon Öncesi: Pelicans - NBL takımları | Avustralya, Melbourne'deki Melbourne Park
6 Ekim: 2025 Sezon Öncesi: Nuggets - Raptors | Vancouver, BC'deki Rogers Arena
10 ve 12 Ekim: 2025 Sezon Öncesi: Nets - Suns | Makao'daki Venetian Arena
17 Ekim: NBA Sezon Öncesi sona eriyor
20 Ekim: NBA Açılış Günü için kadrolar belirlenir
21 Ekim: 2025-26 NBA Normal Sezonu Açışış Gecesi
31 Ekim : Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları Prime'da başlıyor
1 Kasım : NBA Mexico City Maçı 2025 – Detroit Pistons
28 Kasım: Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları sona eriyor
9-10 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Eleme Turları (Çeyrek Finaller) Prime'da
13 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Yarı Finaller (Las Vegas, NV)
16 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Şampiyonluk (Las Vegas, NV)
25 Aralık: Noel Günü
5 Ocak: 10 günlük sözleşmeler imzalanabilir
15 Ocak: Magic - Grizzlies (Berlin, Uber Arena)
18 Ocak: Magic - Grizzlies (Londra, The O2)
19 Ocak: Martin Luther King Jr. Günü
5 Şubat: NBA Takas Son Tarihi
13-15 Şubat: 2026 NBA All-Star, Los Angeles, Kaliforniya
1 Mart: Playoff uygunluk muafiyeti son tarihi
12 Nisan: Normal sezon sona eriyor
13 Nisan: 2026 NBA Playoffları için kadrolar belirlenecek.