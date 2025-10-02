NTV.COM.TR

NBA maçları ne zaman? NBA sezon öncesi ve normal sezon maç takvimi

NBA maçları için nefesler tutuldu. National Basketball Association ya da kısa adıyla NBA, 2025-2026 sezonuna başlıyor. Normal sezonu ekim ayında start veren organizasyonda sezon öncesi mücadeleleri verilecek. İlk sezon öncesi maçı ise Knicks - 76ers arasında olacak. İşte, NBA maç takvimi...

En çok izlenen spor organizasyonu olan NBA'de yeni sezon başlıyor. Basketbol tutkunlarının her sene merakla beklediği NBA normal sezonunda toplamda 82 maç gerçekleşiyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de yer aldığı NBA maçları ne zaman başlıyor?

NBA NORMAL SEZONU NE ZAMAN?

NBA normal sezonu her sene ekim ayında başlayıp nisanda son buluyor. 2025-2026 sezonu da TSİ 22 Ekim günü Oklahoma City Thunder - Houston Rockets ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors maçları ile başlamış olacak.

SEZON ÖNCESİ MAÇLAR BAŞLIYOR

Normal sezonun öncesinde, sezon öncesi mücadeleleri gerçekleşiyor. 2 Ekim Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Knicks - 76ers basketbol maçıyla açılış olacak. Karşılaşma TSİ 19:00'da oynanacak.

Sezon öncesi maçları TSİ ile 18 Ekim'de bitecek.

İşte, NBA takvimi

2 ve 4 Ekim: 2025 Sezon Öncesi: Knicks - 76ers | Abu Dabi'deki Etihad Arena

3 ve 5 Ekim: 2025 Sezon Öncesi: Pelicans - NBL takımları | Avustralya, Melbourne'deki Melbourne Park

6 Ekim: 2025 Sezon Öncesi: Nuggets - Raptors | Vancouver, BC'deki Rogers Arena

10 ve 12 Ekim: 2025 Sezon Öncesi: Nets - Suns | Makao'daki Venetian Arena

17 Ekim: NBA Sezon Öncesi sona eriyor

20 Ekim: NBA Açılış Günü için kadrolar belirlenir

21 Ekim: 2025-26 NBA Normal Sezonu Açışış Gecesi

31 Ekim : Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları Prime'da başlıyor

1 Kasım : NBA Mexico City Maçı 2025 – Detroit Pistons

28 Kasım: Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları sona eriyor

9-10 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Eleme Turları (Çeyrek Finaller) Prime'da

13 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Yarı Finaller (Las Vegas, NV)

16 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Şampiyonluk (Las Vegas, NV)

25 Aralık: Noel Günü

5 Ocak: 10 günlük sözleşmeler imzalanabilir

15 Ocak: Magic - Grizzlies (Berlin, Uber Arena)

18 Ocak: Magic - Grizzlies (Londra, The O2)

19 Ocak: Martin Luther King Jr. Günü

5 Şubat: NBA Takas Son Tarihi

13-15 Şubat: 2026 NBA All-Star, Los Angeles, Kaliforniya

1 Mart: Playoff uygunluk muafiyeti son tarihi

12 Nisan: Normal sezon sona eriyor

13 Nisan: 2026 NBA Playoffları için kadrolar belirlenecek.

