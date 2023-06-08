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NBA | Nuggets, Jokic ve Murray'nin tarihi performansıyla Heat'i farklı yendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 109-94 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

NBA | Nuggets, Jokic ve Murray'nin tarihi performansıyla Heat'i farklı yendi - 1

Final serisinin 3. maçında, normal sezonda Doğu Konferansı'nı 8. sırada bitiren Heat, Batı Konferansı'nı lider tamamlayan Nuggets'ı konuk etti.

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NBA | Nuggets, Jokic ve Murray'nin tarihi performansıyla Heat'i farklı yendi - 2

Nuggets, yıldız oyuncuları Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin üstün performansının yardımıyla rakibini 15 sayı farkla yendi ve seride 2-1 üstünlük kurarak avantajı yeniden eline geçirdi.

NBA | Nuggets, Jokic ve Murray'nin tarihi performansıyla Heat'i farklı yendi - 3

Murray 34 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist, Nikola Jokic 32 sayı, 21 ribaunt ve 10 asistle Nuggets'a galibiyeti getirdi.

NBA | Nuggets, Jokic ve Murray'nin tarihi performansıyla Heat'i farklı yendi - 4

İkili, NBA tarihinde bir maçta aynı takımda 30 sayılık "triple-double" yapan ilk oyuncular olarak tarihe geçti. Christian Braun 15 sayı, Aaron Gordon 11 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle skora katkı sağladı.

NBA | Nuggets, Jokic ve Murray'nin tarihi performansıyla Heat'i farklı yendi - 5

Heat cephesinde Jimmy Butler 28 sayı, Bam Adebayo 22 sayı ve 17 ribaunt, Caleb Martin 10 sayıyla mücadele etti. Maçta 1 dakika 10 saniye süre alan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, 1
ribauntla oynadı.

Serinin 4. maçı, 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 03.30'da yine Heat'in salonunda oynanacak.

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