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NBA | Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı: Anthony Davis'ten 40 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 132-126 yenerek Batı Konferansı final serisine galibiyetle başladı. Lakers'ta ise Anthony Davis'in 40 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

NBA | Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı: Anthony Davis'ten 40 sayı - 1

NBA konferans finalleri serisinin ilk maçında Nuggets, Ball Arena'na Lakers'ı ağırladı.

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NBA | Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı: Anthony Davis'ten 40 sayı - 2

Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaunt, 14 asistle "triple double" yaparak takımını sırtladı. Michael Porter'ın 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Jamal Murray 31, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla galibiyete katkı verdi.

NBA | Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı: Anthony Davis'ten 40 sayı - 3

Lakers'ta ise Anthony Davis'in 40 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. 

NBA | Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı: Anthony Davis'ten 40 sayı - 4

Karşılaşmayı LeBron James 26 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Austin Reaves 23 sayı, 8 asistle tamamladı.

NBA | Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı: Anthony Davis'ten 40 sayı - 5

Serinin ikinci maçı 19 Mayıs Cuma günü, TSİ 03.30'da yine Nuggets'ın sahasında oynanacak.

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