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NBA şampiyonu Golden State Warriors Beyaz Saray'da: Joe Biden'a 46, Harris'e 1 numaralı forma hediyesi

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2022 şampiyonu Golden State Warriors takımını Beyaz Saray'da konuk etti. ABD'nin 46. başkanı olması hasebiyle Biden'a 46 numaralı, Harris'e ise 1 numaralı forma hediye edildi.

NBA şampiyonu Golden State Warriors Beyaz Saray'da: Joe Biden'a 46, Harris'e 1 numaralı forma hediyesi - 1

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2022 şampiyonu Golden State Warriors takımını Beyaz Saray'da ağırladı. 

NBA şampiyonu Golden State Warriors Beyaz Saray'da: Joe Biden'a 46, Harris'e 1 numaralı forma hediyesi - 2

Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, takımın antrenörü ve oyuncularını tebrik ederek, Golden State Warriors'ın basketbol ve diğer spor dallarında ABD'nin en başarılı takımlarından biri olduğunu söyledi.


NBA şampiyonu Golden State Warriors Beyaz Saray'da: Joe Biden'a 46, Harris'e 1 numaralı forma hediyesi - 3

"Ekip olarak her şeyin mümkün olabileceğini gösterdiniz" diyen Biden, takımı Beyaz Saray'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.


NBA şampiyonu Golden State Warriors Beyaz Saray'da: Joe Biden'a 46, Harris'e 1 numaralı forma hediyesi - 4

Takımın yıldız oyuncusu Stephen Curry de Biden'a ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür ederek, Beyaz Saray'da ağırlanmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.


NBA şampiyonu Golden State Warriors Beyaz Saray'da: Joe Biden'a 46, Harris'e 1 numaralı forma hediyesi - 5

Curry ayrıca ABD'nin 46. başkanı olması hasebiyle Biden'a 46 numaralı, Harris'e ise 1 numaralı forma hediye etti. 

İşte diğer kareler...

NBA şampiyonu Golden State Warriors Beyaz Saray'da: Joe Biden'a 46, Harris'e 1 numaralı forma hediyesi - 6
NBA şampiyonu Golden State Warriors Beyaz Saray'da: Joe Biden'a 46, Harris'e 1 numaralı forma hediyesi - 7
NBA şampiyonu Golden State Warriors Beyaz Saray'da: Joe Biden'a 46, Harris'e 1 numaralı forma hediyesi - 8
NBA şampiyonu Golden State Warriors Beyaz Saray'da: Joe Biden'a 46, Harris'e 1 numaralı forma hediyesi - 9

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