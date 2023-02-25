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NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçı oynandı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Şubat 2023)

NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında Sacramento Kings, Los Angeles Clippers'ı iki uzatma sonunda 176-175 yendi. Cavaliers'ta Cedi Osman, Hawks karşısında maçı 10 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı. Rockets forması giyen Alperen Şengün, yaklaşık 24 dakika görev aldı ve 5 sayı, 9 ribaunt, 8 asist üretti. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçı oynandı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Şubat 2023) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi.

Sacramento Kings ile Los Angeles Clippers arasında 351 sayı atılan mücadele, 1983'te Detroit Pistons'ın Denver Nuggets'a karşı üç uzatmada 186-184 kazandığı (370 sayı) karşılaşmanın ardından NBA'de en çok sayı atılan ikinci maç oldu. Ayrıca bu müsabaka, lig tarihinde iki takımın da 170 ve üstü sayı bulduğu ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçı oynandı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Şubat 2023) - 2

Sezonun 34. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Kings'te Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 ve Domantas Sabonis 20 sayı kaydetti.

Batı Konferansı'nda 33 galibiyetle 5. sırada bulunan ev sahibi Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 44, Paul George'un 34 ve Norman Powell'ın 24 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.

NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçı oynandı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Şubat 2023) - 3

CEDİ OSMAN'DAN 10 SAYI

Atlanta Hawks, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 136-119 mağlup etti.

Hawks'ta (30 galibiyet, 30 mağlubiyet) Trae Young 34 ve Dejounte Murray 25 sayı buldu.

NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçı oynandı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Şubat 2023) - 4

Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta (38 galibiyet, 25 mağlubiyet) Darius Garland 33 ve Donovan Mitchell 19 sayı attı. Cedi Osman ise yaklaşık 17 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 10 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.

NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçı oynandı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Şubat 2023) - 5

HOUSTON KAYBETTİ

Golden State Warriors, milli oyuncu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 116-101'lik skorla geçti.

Play-off'lara kalma mücadelesi veren Warriors'ta (30 galibiyet, 30 mağlubiyet) Klay Thompson 42, Donte DiVincenzo ve Jordan Poole 15'er sayıyla oynadı.

NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçı oynandı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Şubat 2023) - 6

Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Kenyon Martin Jr'ın 22 ve TyTy Washington Jr'ın 15 sayısı, sezonun 46. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 24 dakika görev aldı ve 5 sayı, 9 ribaunt, 8 asist üretti.

NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçı oynandı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Şubat 2023) - 7

NBA'de gecenin sonuçları:

Washington Wizards-New York Knicks: 109-115

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 136-119

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 128-99

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 131-87

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 113-121

Golden State Warriors-Houston Rockets: 116-101

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 124-115

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 175-176 (İkinci uzatmada)

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