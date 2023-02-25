NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçı oynandı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Şubat 2023)

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi.

Sacramento Kings ile Los Angeles Clippers arasında 351 sayı atılan mücadele, 1983'te Detroit Pistons'ın Denver Nuggets'a karşı üç uzatmada 186-184 kazandığı (370 sayı) karşılaşmanın ardından NBA'de en çok sayı atılan ikinci maç oldu. Ayrıca bu müsabaka, lig tarihinde iki takımın da 170 ve üstü sayı bulduğu ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti.