NBA'de adına yakışır "anormal" sezon: Neler oldu neler

LEBRON TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Rekorlarla dolu muazzam bir kariyer inşa ederek sporda uzun ömürlülük standartlarını yeniden belirleyen LeBron James, bu sezon NBA'de (normal sezon+play-off) 50 bin sayı barajını aştı.



Bunu başaran ilk oyuncu olan 40 yaşındaki James, 22. sezonunu geçirdiği NBA'de 21. kez all-star seçilerek de rekor kırdı.



Tecrübeli basketbolcu, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydederek NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.



NBA tarihinin en skorer oyuncusu James, 40 yaşından sonra birden fazla maçta "triple-double" yapan ilk isim olma ünvanını da elde etti.



Lakers'ta oğlu Bronny James ile birlikte forma giyen LeBron, ulaşılması zor bir ilke daha imza attı. LeBron ve Bronny, NBA'de birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçti.