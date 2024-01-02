NBA'de Alperen rüzgarı devam ediyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti. Alperen Şengün, 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets'ın sahasında Pistons'ı 23 sayı farkla yendiği maçta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.
Son 6 maçında 20 sayının altına düşmeyen Alperen, 26 sayının 20'sini 3. çeyrekte rakip potaya gönderdi.