NBA'de Alperen Şengün'ün 'double-double' performansı Rockets'a yetmedi

Bu sezon 27 galibiyete ulaşan Celtics'te Jayson Tatum, 29 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle kariyerinde ikinci kez "triple-double" yaptı. Jaylen Brown 19, Marcus Smart ve Malcolm Brogdon 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Luka Doncic'in 23 ve Spencer Dinwiddie'nin 18 sayısı, Mavericks'in 17. mağlubiyetini önleyemedi.