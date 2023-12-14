NBA'de Antetokounmpo'dan kariyer rekoru

NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi. Antetokounmpo'nun 64 sayı, 14 ribaunt ve 3 asistle yıldızlaştığı mücadelede Bucks, Pacers'ı mağlup ederek sezonun 17. galibiyetine ulaştı.



Bucks'ta Damian Lillard 21 sayı, 4 ribaunt ve 6 asist, Bobby Portis ise 19 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.



Milwaukee Bucks'ın Indiana Pacers'ı 140-126 mağlup ettiği maçta, Antetokounmpo hem kulüp hem de kariyer rekorunu kırdı.