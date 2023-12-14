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NBA'de Antetokounmpo'dan kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 64 sayıyla kariyer ve kulüp rekoru kırdığı maçta Indiana Pacers'ı 140-126 yendi.

NBA'de Antetokounmpo'dan kariyer rekoru - 1

NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi. Antetokounmpo'nun 64 sayı, 14 ribaunt ve 3 asistle yıldızlaştığı mücadelede Bucks, Pacers'ı mağlup ederek sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

Bucks'ta Damian Lillard 21 sayı, 4 ribaunt ve 6 asist, Bobby Portis ise 19 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

Milwaukee Bucks'ın Indiana Pacers'ı 140-126 mağlup ettiği maçta, Antetokounmpo hem kulüp hem de kariyer rekorunu kırdı.

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NBA'de Antetokounmpo'dan kariyer rekoru - 2

Tyrese Haliburton ve Myles Turner'ın 22'şer, Bennedict Mathurin'in 14 sayılık performansları Pacers'ın 9. yenilgisini önleyemedi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'ı 117-104 mağlup etti.


NBA'de Antetokounmpo'dan kariyer rekoru - 3

Bu sezonki 12. galibiyetini elde eden Rockets'ta Tari Eason, 25 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaparken, Alperen Şengün 9 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistlik katkı verdi.

Grizzlies'ta Jaren Jackson'un 44 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik üstün performansıyla, Derrick Rose'un 19 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistlik katkısı, sezonun 17. mağlubiyetine engel olamadı.





NBA'de Antetokounmpo'dan kariyer rekoru - 4

SONUÇLAR

Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 122-142

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-129

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 135-128

Miami Heat-Charlotte Hornets: 115-104


NBA'de Antetokounmpo'dan kariyer rekoru - 5

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 119-122

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 140-126

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 117-104

Utah Jazz-New York Knicks: 117-113

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 112-116

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