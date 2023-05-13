NBA’de Batı Konferansı final serisinin adı belli oldu: Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers

Lakers’ta LeBron James 30 sayı, 9 ribaund, 9 asist ile galibiyette büyük pay sahibi olurken Anthony Davis ise 17 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı. Warriors’ta ise Stephen Curry’nin 32 sayı, 6 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.





