NBA’de Batı Konferansı final serisinin adı belli oldu: Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers, NBA Batı Konferansı Yarı Final serisi 6’ncı maçında Golden State Warriors’ı konuk etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Lakers, rakibini 122-101 mağlup ederek seride durumu 4-2’ye getirdi ve adını finale yazdırdı.
Lakers’ta LeBron James 30 sayı, 9 ribaund, 9 asist ile galibiyette büyük pay sahibi olurken Anthony Davis ise 17 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı. Warriors’ta ise Stephen Curry’nin 32 sayı, 6 ribaund ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Los Angeles Lakers, Batı Konferansı final serisinde Denver Nuggets ile karşılaşacak. Nuggets, Batı Konferansı yarı final serisinde Phoenix Suns’ı 4-2 ile geçerek konferans finali oynama hakkı elde etmişti.
Miami Heat, Doğu Konferansı yarı final serisi 6’ncı maçında New York Knicks’i ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 96-92 kazanan Heat, seride durumu 4-2'ye getirerek adını Doğu Konferansı finaline yazdırdı. Miami Heat’te Jimmy Butler, 24 sayı 8 ribaund ile karşılaşmayı tamamlarken, Knicks’te ise Jalen Brunson’ın 41 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Miami Heat, Doğu Konferansı Final serisinde Boston Celtics-Philadelphia 76ers eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek. Celtics-76ers eşleşmesinde 3-3 eşitlik bulunuyor.