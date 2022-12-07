NBA'de Cavaliers, Lakers'ı devirdi (NBA gecenin sonuçları 7 Aralık 2022)

Cavaliers'ta 43 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmayla oynayan Mitchell, sahanın en etkili ismi oldu. Jarrett Allen 24 sayı, 11 ribaunt, Darius Garland da 21 sayı, 11 asistle "double double"a imza attı.

Cedi Osman ise 6 sayı kaydetti.