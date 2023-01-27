NBA'de Cedi Osman ile Alperen Şengün karşı karşıya geldi: Houston Rockets 95-Cavaliers 113

NBA’de Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets ile Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers‘ı karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı baştan sona önde götüren Cavaliers, rakibini 113-95 mağlup etti..
Cedi Osman 24 dakikada 10 sayı 2 ribaunt 1 asistle oynadı. Şengün ise 14 sayı 7 ribaund 7 asist yaptı.
Maç sonuna Cedi Osman ve Şengün'ün birbirlerine sarıldıkları görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Cavaliers’ta Donovan Mitchell forma giymezken Darius Garland 26 sayı 9 asistle ön plana çıktı. Evan Mobley 21 sayı 10 ribauntla mücadele ederken Dean Wade 15 sayı üretti. Rockets’ta ise Tari Eason 18 sayı 11 ribauntla mücadele etti. Jabari Smith ve Kenyon Martin Jr. 14’er sayıyla oynadı.