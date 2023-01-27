NBA'de Cedi Osman ile Alperen Şengün karşı karşıya geldi: Houston Rockets 95-Cavaliers 113

Cavaliers’ta Donovan Mitchell forma giymezken Darius Garland 26 sayı 9 asistle ön plana çıktı. Evan Mobley 21 sayı 10 ribauntla mücadele ederken Dean Wade 15 sayı üretti. Rockets’ta ise Tari Eason 18 sayı 11 ribauntla mücadele etti. Jabari Smith ve Kenyon Martin Jr. 14’er sayıyla oynadı.