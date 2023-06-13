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NBA'de Denver Nuggets şampiyon

Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Basketbol Ligi NBA'de Denver Nuggets, tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştı.

NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 1

Nuggets,  Miami Heat'i 94-89'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla NBA finali serisini 4-1 önde bitirdi.

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NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 2

Denver Nuggets, Batı Konferansı'nı da lider olarak bitirmişti.

NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 3

Final serisinden sonra, Denver Nuggest'ın süperstarı Sırp basketbolcu Nikola Jokic, en değerli oyuncu seçildi.

NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 4
NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 5
NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 6
NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 7
NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 8
NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 9
NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 10
NBA'de Denver Nuggets şampiyon - 11
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