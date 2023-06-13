NBA'de Denver Nuggets şampiyon
Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Basketbol Ligi NBA'de Denver Nuggets, tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştı.
Nuggets, Miami Heat'i 94-89'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla NBA finali serisini 4-1 önde bitirdi.
Nuggets, Miami Heat'i 94-89'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla NBA finali serisini 4-1 önde bitirdi.
Denver Nuggets, Batı Konferansı'nı da lider olarak bitirmişti.
Final serisinden sonra, Denver Nuggest'ın süperstarı Sırp basketbolcu Nikola Jokic, en değerli oyuncu seçildi.