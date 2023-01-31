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NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü: 5. kez barajı geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, all-star oyuncusu Luka Doncic'in 53 sayı attığı Detroit Pistons maçını 111-105 kazandı. 23 yaşındaki Sloven oyun kurucu, kariyerinde 5. kez 50 sayı barajını geçti.

NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü: 5. kez barajı geçti - 1

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Mavericks, ağırladığı Doğu Konferansı sonuncusu Pistons'ı mağlup etti.

NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü: 5. kez barajı geçti - 2

Sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bir maç kaçıran Doncic 53 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle Mavericks'i galibiyete taşıdı. 23 yaşındaki Sloven oyun kurucu, kariyerinde 5. kez 50 sayı barajını geçti.

NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü: 5. kez barajı geçti - 3

Pistons'ta Bojan Bogdanovic'in 29 sayı, 5 ribaunt ve Saddiq Bey'in 18 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü: 5. kez barajı geçti - 4

ART ARDA 6. GALİBİYETİNİ ALDI

Doğu Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Washington Wizards, San Antonio Spurs'ü 127-106 yendi. Spurs deplasmanında 1999'dan bu yana ilk kez kazanan Wizards, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Deni Avdija ve 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten Bradley Beal öne çıktı.

Peş peşe 6. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Keldon Johnson 26 sayı, Zach Collins ise 16 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.

NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü: 5. kez barajı geçti - 5

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 109-119

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 121-104

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 106-127

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-118 (Uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 120-128

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 111-105

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 114-106

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 129-125

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