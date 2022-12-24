NBA'de gecenin sonuçları: Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı

NBA'e 14 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde, Mavericks, sezonun 17. galibiyetine, deplasmanda Rockets'ı yenerek ulaştı. Mavericks'te Sloven all-star Doncic, 50 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla bu sezonki en iyi performansına imza attı ve takımına galibiyeti getirdi.
Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Rockets'ta Jabari Smith 24 sayı ve 10 ribaunt, Jalen Green 23 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Kevin Porter 14 sayı kaydetti.
Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia Sixers, ilk yarıda bir ara 20 sayı geriye düştüğü mücadeleyi, yıldız oyuncularıyla çevirdi ve konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 119-114'lük skorla geçti.
Galibiyet serisi 7 maça çıkan ve 19. kez kazanan Sixers'ta all-star oyunculardan Joel Embiid, 44 sayı ve 7 ribauntla skora büyük katkı verirken, James Harden ise 20 sayı, 21 asist ve 11 ribauntla "triple-double" yaptı. Harden, kariyerinin asist rekorunun yanı sıra triple-double'lı NBA asist rekorlarının sahibi Wilt Chamberlain ve Maurice Cheeks'i de yakaladı.
Bu sezon 15. kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı ve 5 asist, Paul George 22 sayı, Norman Powell 21 sayı, 4'er asist ve ribauntla oynadı.
Charlotte Hornets, bu sezonki 9. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 134-130 yenerek elde etti.
Hornets'te PJ Washington 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, LaMelo Ball 23 sayı, 8'er asist ve ribaunt, Terry Rozier 23 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Kelly Oubre 19 sayı ve 5 ribaunt, Gordon Hayward 15 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle takımına galibiyeti getirdi.
Anthony Davis'in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Lakers'ta LeBron James 34 sayı ve 8 asist, Austin Reaves 20 sayı, Russell Westbrook 17 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Lonnie Walker 15 sayı, Wenyen Gabriel 13 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.
Cleveland Cavaliers'ın, konuk ettiği Toronto Raptors'a 118-107 mağlup olduğu maçta sonradan girerek 21 dakika 4 saniye süre alan milli oyuncu Cedi Osman'ın 13 sayı, 2 asist, 1'er ribaunt ve top çalmalık performansı, yenilgiyi engelleyemedi.
Bu sezon 15. galibiyetine ulaşan Raptors'ta Pascal Siakam 26 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, O.G. Anunoby 26 sayı ve 9 ribaunt, Scottie Barnes 25 sayı ve 10 ribaunt, Fred VanVleet 18 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle skora katkı sağladı.
SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 119-114
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 133-113
Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 121-109
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 130-105
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 107-118
New York Knicks-Chicago Bulls: 117-118
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 118-100
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 106-112
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 125-128 (uzatmada)
Miami Heat-Indiana Pacers: 108-111
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 120-107
Sacramento Kings-Washington Wizards: 111-125
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 100-125
Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 130-134