NBA'de gecenin sonuçları: Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı

Galibiyet serisi 7 maça çıkan ve 19. kez kazanan Sixers'ta all-star oyunculardan Joel Embiid, 44 sayı ve 7 ribauntla skora büyük katkı verirken, James Harden ise 20 sayı, 21 asist ve 11 ribauntla "triple-double" yaptı. Harden, kariyerinin asist rekorunun yanı sıra triple-double'lı NBA asist rekorlarının sahibi Wilt Chamberlain ve Maurice Cheeks'i de yakaladı.

Bu sezon 15. kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı ve 5 asist, Paul George 22 sayı, Norman Powell 21 sayı, 4'er asist ve ribauntla oynadı.

Charlotte Hornets, bu sezonki 9. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 134-130 yenerek elde etti.