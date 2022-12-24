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NBA'de gecenin sonuçları: Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Luka Doncic'in yıldızlaştığı maçta Houston Rockets'ı 112-106 mağlup etti. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

NBA'de gecenin sonuçları: Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı - 1

NBA'e 14 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde, Mavericks, sezonun 17. galibiyetine, deplasmanda Rockets'ı yenerek ulaştı. Mavericks'te Sloven all-star Doncic, 50 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla bu sezonki en iyi performansına imza attı ve takımına galibiyeti getirdi. 

Mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Rockets'ta Jabari Smith 24 sayı ve 10 ribaunt, Jalen Green 23 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Kevin Porter 14 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia Sixers, ilk yarıda bir ara 20 sayı geriye düştüğü mücadeleyi, yıldız oyuncularıyla çevirdi ve konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 119-114'lük skorla geçti.

NBA'de gecenin sonuçları: Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı - 2

Galibiyet serisi 7 maça çıkan ve 19. kez kazanan Sixers'ta all-star oyunculardan Joel Embiid, 44 sayı ve 7 ribauntla skora büyük katkı verirken, James Harden ise 20 sayı, 21 asist ve 11 ribauntla "triple-double" yaptı. Harden, kariyerinin asist rekorunun yanı sıra triple-double'lı NBA asist rekorlarının sahibi Wilt Chamberlain ve Maurice Cheeks'i de yakaladı.

Bu sezon 15. kez kaybeden Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı ve 5 asist, Paul George 22 sayı, Norman Powell 21 sayı, 4'er asist ve ribauntla oynadı.

Charlotte Hornets, bu sezonki 9. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 134-130 yenerek elde etti.

NBA'de gecenin sonuçları: Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı - 3

Hornets'te PJ Washington 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, LaMelo Ball 23 sayı, 8'er asist ve ribaunt, Terry Rozier 23 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Kelly Oubre 19 sayı ve 5 ribaunt, Gordon Hayward 15 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle takımına galibiyeti getirdi.

Anthony Davis'in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Lakers'ta LeBron James 34 sayı ve 8 asist, Austin Reaves 20 sayı, Russell Westbrook 17 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Lonnie Walker 15 sayı, Wenyen Gabriel 13 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'de gecenin sonuçları: Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı - 4

Cleveland Cavaliers'ın, konuk ettiği Toronto Raptors'a 118-107 mağlup olduğu maçta sonradan girerek 21 dakika 4 saniye süre alan milli oyuncu Cedi Osman'ın 13 sayı, 2 asist, 1'er ribaunt ve top çalmalık performansı, yenilgiyi engelleyemedi.

Bu sezon 15. galibiyetine ulaşan Raptors'ta Pascal Siakam 26 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, O.G. Anunoby 26 sayı ve 9 ribaunt, Scottie Barnes 25 sayı ve 10 ribaunt, Fred VanVleet 18 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle skora katkı sağladı.

NBA'de gecenin sonuçları: Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayısıyla kazandı - 5

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 119-114

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 133-113

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 121-109

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 130-105

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 107-118

New York Knicks-Chicago Bulls: 117-118

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 118-100

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 106-112

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 125-128 (uzatmada)

Miami Heat-Indiana Pacers: 108-111

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 120-107

Sacramento Kings-Washington Wizards: 111-125

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 100-125

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 130-134

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