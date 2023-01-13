NBA'de gecenin sonuçları: Damian Lillard'ın 50 sayısı Cavaliers'ı yenmeye yetmedi

Mavericks'te Christian Wood 24 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, 5 blok ve Tim Hardaway 22 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

Lakers cephesindeyse LeBron James'in 24 sayı, 16 ribaunt, 9 asist ve Russell Westbrook'un 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Doğu Konferansı ve ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, konferans 2'ncisi Brooklyn Nets'e konuk olduğu mücadeleyi 109-98 kazandı.

All-star oyuncusu Jaylen Brown'dan yoksun sahaya çıkmasına karşın peş peşe 5. galibiyetine uzanan Celtics'te 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist üreten Jayson Tatum öne çıktı.