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NBA'de Joel Embiid, Bogdan Bogdanovic, James Harden ile Barcelonalı Jan Vesely'nin imzalı formaları satışta

NBA yıldızları Joel Embiid, Bogdan Bogdanovic, James Harden ile Barcelona'da oynayan Jan Vesely'nin imzalı formaları depremzeler için satışa çıktı.

NBA'de Joel Embiid, Bogdan Bogdanovic, James Harden ile Barcelonalı Jan Vesely'nin imzalı formaları satışta - 1

NBA'de oynayan Furkan Korkmaz, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bazı oyuncuların yardım kampanyasına katıldığını duyurdu.

NBA'de Joel Embiid, Bogdan Bogdanovic, James Harden ile Barcelonalı Jan Vesely'nin imzalı formaları satışta - 2

Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Joel Embiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel’in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. James Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz. Elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır" dedi.


NBA'de Joel Embiid, Bogdan Bogdanovic, James Harden ile Barcelonalı Jan Vesely'nin imzalı formaları satışta - 3

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu ise NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic ile Barcelona'da oynayan Çek basketbolcu Jan Vesely'nin, depremzedelere yardım için imzalı formalarını verdiğini açıkladı.


NBA'de Joel Embiid, Bogdan Bogdanovic, James Harden ile Barcelonalı Jan Vesely'nin imzalı formaları satışta - 4

Mahmutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Vesely ile Bogdanovic'in depremden dolayı yaşanan acıları paylaştıklarını dile getirerek, ellerinden geleni yapmak istediklerini söylediğini ifade etti.


NBA'de Joel Embiid, Bogdan Bogdanovic, James Harden ile Barcelonalı Jan Vesely'nin imzalı formaları satışta - 5

Basketbolcuların imzalı formaları, depremzedelere bağışlanmak üzere açık arttırma usulüyle satışa çıktı.

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