NBA'de Joel Embiid, Bogdan Bogdanovic, James Harden ile Barcelonalı Jan Vesely'nin imzalı formaları satışta

NBA'de oynayan Furkan Korkmaz, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bazı oyuncuların yardım kampanyasına katıldığını duyurdu.
Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Joel Embiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel’in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. James Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz. Elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır" dedi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu ise NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic ile Barcelona'da oynayan Çek basketbolcu Jan Vesely'nin, depremzedelere yardım için imzalı formalarını verdiğini açıkladı.
Mahmutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Vesely ile Bogdanovic'in depremden dolayı yaşanan acıları paylaştıklarını dile getirerek, ellerinden geleni yapmak istediklerini söylediğini ifade etti.
Basketbolcuların imzalı formaları, depremzedelere bağışlanmak üzere açık arttırma usulüyle satışa çıktı.