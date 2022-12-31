NBA'de LeBron James doğum gününde yıldızlaştı: 38. yaş gününde 47 sayı attı

Son 2 yıldır normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Jokic, 14 maça çıktığı aralık ayında yüzde 60,4 saha içi isabetiyle 29,2 sayı, 12,3 ribaunt, 10,1 asist ortalamalarını yakaladı.

Sırp pivot böylece Wilt Chamberlain'den (Şubat ve Mart 1968) sonra en az 10 karşılaşmaya çıktığı bir ayda yüzde 60 isabet oranına ve "triple double" ortalamaya sahip 2. oyuncu oldu.

Heat cephesindeyse Tyler Herro'nun 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Bam Adebayo'nun 22 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.